RWE: Zweitliga-Profi im Visier - auch Liga-Konkurrenten sind dran

Rot-Weiss Essen ist weiter auf der Suche nach Verstärkungen. Auch im Essener Visier: ein Linksverteidiger aus einem Zweitliga-Kader.

Nach Vinko Sapina (SC Verl) warten die Fans von Rot-Weiss Essen gespannt auf den nächsten Zugang an der Hafenstraße. Dass dies noch ein paar Tage dauern könnte, betonte die sportliche Führung der Essener um Marcus Uhlig, Christian Flüthmann und Marcus Steegmann zuletzt gegenüber RevierSport.

Klar ist aber auch, dass die Essener Tag und Nacht an möglichen Verpflichtungen arbeiten und jede Menge Gespräche mit Scouts, Spielern und deren Beratern führen. So auch mit den Vertretern von Ekin Celebi.

Die Bild-Zeitung berichtete bereits Anfang Juni, dass Rot-Weiss Essen einer der möglichen Abnehmer für den Profi von Zweitligist Hannover 96 ist. RevierSport fragte bei RWE-Kaderplaner Steegmann nach, der sich nicht in die Karten schauen und sich nicht an diesem Transfergerücht beteiligten wollte. Doch RS erfuhr aus dem Umfeld des Spielers, dass sich der Linksverteidiger mit RWE beschäftigt.

RWE hat nach den Abgängen von Felix Herzenbruch und Michel Niemeyer (beide Ziel unbekannt) nur mit dem 20-jährigen Sascha Voelcke (war an den 1. FC Bocholt ausgeliehen) eine Option für die linke Abwehrseite. Klar ist, dass Voelcke eher der Back-Up sein und herangeführt werden soll. Vielleicht im Schatten eines Mannes wie Ekin Celebi.

Doch der 23-jährige Celebi ist nicht nur an der Hafenstraße ein gefragter Akteur. Auch Klubs wie Essens Liga-Konkurrenten FC Ingolstadt oder 1. FC Saarbrücken sind an dem Abwehrspieler dran. Zudem soll auch Drittliga-Meister und zukünftiger Zweitligist SV Elversberg Celebi gerne in seinem Kader 2023/2024 sehen.

Celebi verbuchte bei Hannover 96 nur einen Zwei-Minuten-Einsatz

Der Deutsch-Türke, der in Nürnberg geboren ist, besitzt zwar bei Hannover 96 noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, spielt in den Planungen der Niedersachsen aber eine sehr untergeordnete Rolle. Im Sommer 2022 war der 1,83 Meter große Linksfuß vom VfB Stuttgart II an die Leine gewechselt und kam in der Serie 2022/2023 gerade einmal zu einem einzigen Einsatz in Liga zwei. Und das über mickrige zwei Spielminuten. Acht weitere Begegnungen (zwei Tore, eine Vorlage) absolvierte Celebi für die Regionalliga-Mannschaft des Zweitligisten aus Hannover. Bleibt abzuwarten, ob er vielleicht seine nächsten Einsätze demnächst eine Liga höher verbuchen wird.

Der RWE-Kader für 2023/2024 im Überblick:

Spieler die, trotz Verträgen bis 2024 keine Rolle mehr spielen: Timur Mehmet Kesim, Nico Haiduk, Sascha Voelcke, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi, Ben Heuser, Clemens Fandrich

Verträge bis 2024: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo, Cedric Harenbrock, Ron Berlinski, Felix Götze, Sascha Voelcke, Fabian Rüth

bis 2025: Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel, Jakob Golz

Zugänge: Vinko Sapina (SC Verl)

Abgänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln, war ausgeliehen), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Raphael Koczor (FC Kray), Oguzhan Kefkir (RW Oberhausen), Niklas Tarnat, Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler, Michel Niemeyer (alle Ziel unbekannt)