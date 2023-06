RWE: So läuft die Kaderplanung - Das sind die Prioritäten-Positionen

Rot-Weiss Essen plant den Kader für die Saison 2023/2024. Für einige Fans, so ist es zumindest Stimmen in den Sozialen Medien zu entnehmen, geht die Planung etwas zu langsam.

Vinko Sapina ist bislang der einzige Zugang von Rot-Weiss Essen für die Saison 2023/2024. Der Transfer hat es durchaus in sich.

Denn, wenn RevierSport mit Verantwortlichen anderer Drittliga-Vereinsvertreter spricht, dann gratulieren diese RWE nur zu dem neuen Mittelfeld-Mann. Sapina hatte einige Angebote, wie zum Beispiel vom SV Waldhof Mannheim, vorliegen. Er entschied sich aber für RWE. Bleibt abzuwarten, wie er in Essen einschlagen wird.

Es bleibt auch abzuwarten, wen die Rot-Weissen als nächstes präsentieren werden. So viel darf verraten sein: Spieler, die allesamt von RS mit RWE in Verbindung gebracht worden sind, wie Dave Gnaase (1. FC Saarbrücken), Vincent Vermeij (SC Freiburg II), Ivan Prtajin (SV Wehen Wiesbaden), Dominik Martinovic (Waldhof Mannheim) oder Antonio Jonjic, der vom FC Erzgebirge Aue zum Zweitliga-Aufsteiger Wiesbaden wechselt, werden nicht an die Hafenstraße kommen.

Ohne auf die genannten Namen einzugehen, betonte RWE-Kaderplaner Marcus Steegmann deutlich: "Es gibt Spieler bei denen man dann auch mal ehrlich konstatieren muss, dass wir als Rot-Weiss Essen in diesen Regalen noch nicht mitmischen können." Er ergänzte: "Der Markt ist aktuell extrem in Bewegung. Die ersten Klubs sind dabei Abschlüsse zu vollziehen."

Christian Flüthmann, Essens Sportdirektor, will auch noch etwas in Richtung der ungeduldigen Fans sagen: "Wichtig ist mir auch zu betonen, dass wir uns von niemandem unter Druck setzen lassen wollen und werden. Es gibt keinen Plan A, B oder C für einen Spieler. Das läuft alles einher und da sind wir komplett auf einem Weg. Klar, einige Deals ziehen sich in die Länge. Aber es gibt auch Phasen, dass plötzlich fünf Deals schnell über die Bühne laufen. Das ist das ganze normale Transferfenster."

Über Namen und Gerüchte sprechen Steegmann und Flüthmann nur ungerne. Sie wollen sich verständlicherweise nicht in die Karten schauen lassen. Doch zumindest verrät Essens Kaderchef, auf welchen Positionen er denn sein Transfer-Hauptaugenmerk legt.

Steegmann: "Im Mittelfeld-Zentrum sind wir gut besetzt. Für die Abwehr sind wir in Gesprächen. Und dazu sind unsere Prioritäten-Positionen auf der linken Abwehrseite, den Flügeln und natürlich im Sturm."

Ob Rot-Weiss Essen nun am 13., 15. oder 17. Juni einen neuen Mann präsentieren wird, wollen und können die Verantwortlichen nicht sagen. Denn dies könne sich minütlich ändern. Auch der RWE-Boss, Marcus Uhlig, ist tiefenentspannt, was die rot-weisse Mannschaft für die Serie 2023/2024 betrifft.

Uhlig: "Ich bin nicht ansatzweise nervös, gestresst oder was auch immer, was unsere Kaderplanung betrifft. Das, was aktuell passiert, ist ganz normal auf dem Transfermarkt. Ich bin vollends davon überzeugt, dass wir in der kommenden Saison einen besseren Kader ins Rennen schicken werden als in der abgelaufenen Saison."

Der RWE-Kader für 2023/2024 im Überblick:

[b]Spieler die, trotz Verträgen bis 2024 keine Rolle mehr spielen: Timur Mehmet Kesim, Nico Haiduk, Sascha Voelcke, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi, Ben Heuser, Clemens Fandrich

Verträge bis 2024: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo, Cedric Harenbrock, Ron Berlinski, Felix Götze, Sascha Voelcke, Fabian Rüth

bis 2025: Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel, Jakob Golz

Zugänge: Vinko Sapina (SC Verl)

Abgänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln, war ausgeliehen), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Raphael Koczor (FC Kray), Oguzhan Kefkir (RW Oberhausen), Niklas Tarnat, Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler, Michel Niemeyer (alle Ziel unbekannt)