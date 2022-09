3. Liga: RWE unterliegt vor großer Kulisse in Osnabrück

Rot-Weiss Essen hat nach zuletzt drei Spielen in Folge ohne Niederlage wieder ein Drittligaspiel verloren. Beim VfL Osnabrück unterlag RWE mit 0:1 (0:1).

Seit dem 20. August 2021 - dem 1:4 gegen den SV Straelen - war Rot-Weiss Essen an einem Freitagabend ungeschlagen. Heißt: Seit über einem Jahr und das in zehn Spielen - Bilanz: acht Siege, zwei Remis.

Doch im 11. Freitagabend-Flutlichtspiel erwischte es RWE: An der Bremer Brücke unterlag der Aufsteiger dem VfL Osnabrück vor 15.203 Zuschauern - davon rund 1500 Essener - mit 0:1 (0:1). Osnabrücks Torjäger Ba-Muaka Simakala (35.) erzielte mit seinem vierten Saisontreffer das Tor des Abends.

Der VfL Osnabrück hat die Begegnung mit viel Aktivität begonnen. Die Hausherren suchten sofort ihr Glück in der Offensive und schnürten die Essener in den ersten zehn Minuten in der eigenen Hälfte ein. Doch einen Hochkaräter konnten sich die Lila-Weißen nicht erspielen. Anders die Rot-Weissen.

Nach einer Standard-Situation - den Freistoß führte Niklas Tarnat aus - stand plötzlich Jose Enrique Rios Alonso (12.) im Strafraum frei und köpfte vorbei. Da hätte er mehr draus machen müssen! RWE kam besser ins Spiel und es wurde eine offene Partie - bis zur 30. Minute. Dann schaltete der VfL wieder einen Gang hoch.

Erst hatte RWE nach einem Osnabrücker Freistoß Glück, dass Jakob Golz (32.) eine Tesche Verlängerung grade so noch entschärfte. Drei Minuten später war der Essener Keeper dann chancenlos. Omar Traore gewann im rot-weissen Strafraum das Kopfballduell und legte ab auf Torjäger Ba-Muaka Simakala (35.), der am Fünfer lauerte. Der 25-Jährige vollendete technisch ganz sauber aus der Drehung. Vor der Begegnung betonte Simakala noch gegenüber RevierSport, dass RWE sehr gefährlich sei. Das gilt natürlich auch für den Osnabrücker Offensivspieler.

VfL Osnabrück: Kühn - Traore (74. Rorig), Beermann, Gyamfi, Kleinhansl - Köhler, Kunze (86. Chato), Tesche - Niemann (86. Putaro), Simakala (73. Heider), Higl (73. Oduah). Kühn - Traore (74. Rorig), Beermann, Gyamfi, Kleinhansl - Köhler, Kunze (86. Chato), Tesche - Niemann (86. Putaro), Simakala (73. Heider), Higl (73. Oduah). Rot-Weiss Essen: Golz - Wiegel (55. Kefkir), Heber, Rios Alonso (81. Römling), Bastians - Fandrich (71. Berlinski), Tarnat (81. Harenbrock) - Young, Götze, Ennali (71. Wollschläger) - Engelmann. Schiedsrichter: Martin Speckner Tor: 1:0 Simakala (35.). Gelbe Karten: Berlinski - Simakala, Putaro. Zuschauer: 15.203

Die zweite Halbzeit begann mit einer dicken Chance zum 2:0 für den VfL: Zunächst wurde Felix Higls Schuss aus sieben Metern mit Maxell Gyamfi vom eigenen Mann geblockt, aber Sven Köhler machte den Ball wieder scharf und fand Gyamfi (49.), der aus kurzer Distanz aus der Drehung an Golz scheiterte. Tolle Parade des Essener Torwarts! Am Rande: Nach 60 Minuten stand es nach Ecken 7:0 für Osnabrück. In der 61. Minute dann der erste RWE-Eckball, doch dieser kam durch Tarnat viel zu kurz.

In Halbzeit zwei geizten die Mannschaften mit Großchancen. In der 68. Minute dann mal RWE: Isaiah Young setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch, aber das Abspiel in die Mitte war nicht platziert genug und fand keinen Abnehmer. Im Gegenzug konterte der VfL, aber Robert Tesches (69.) Schuss war zu zentral gezielt, kein Problem für Golz.

Essens Trainer Christoph Dabrowski ging ab der 71. Minute "all in": Die Stürmer Luca Wollschläger und Ron Berlinski ersetzten die Mittelfeldspieler Clemens Fandrich und Lawrence Ennali.

Doch die Abteilung Attacke brachte Essen nichts ein, nicht einmal eine Großchance in den letzten 20 Minuten. Einzig: Das klare Abseitstor von Felix Bastians (93.). Es blieb beim 1:0-Heimsieg für den VfL Osnabrück und dem Ende des Essener Freitagabend-Flutlichtspiel-Nimbus nach über einem Jahr.