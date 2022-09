Osnabrück-Torjäger: "Rot-Weiss Essen ist sehr gefährlich"

Am Freitag, 19 Uhr (RevierSport-Liveticker), empfängt der VfL Osnabrück Rot-Weiss Essen. Der bis dato beste VfL-Torschütze hat in fünf Vergleichen noch nie gegen RWE gewonnen.

Ba-Muaka Simakala hatte sich den vergangenen Samstag eigentlich so schön vorgestellt - und zunächst lief auch alles nach Plan. Simakala führte den VfL Osnabrück im Derby beim VfB Oldenburg mit einem Doppelpack zu einer 3:1-Führung. Doch nach 90 Minuten stand es 3:4 aus Sicht der Lila-Weißen.

"Das ist natürlich sehr bitter gelaufen. Als Stürmer freust du dich immer über Tore, aber nach diesem Spiel war das nur ein schwacher Trost. So ein Ding müssen wir nach Hause ziehen", ärgert sich der VfL-Torjäger, der in sieben Spielen schon dreimal traf, immer noch.

Natürlich denkt man da sofort an Bastian Schweinsteiger, der eine große Karriere gemacht hat. Aber der Coach ist nicht nur 'der Bruder von', er ist viel mehr: Er ist ein eigenständiger Mensch wie wir alle. Simakala über Trainer Tobias Schweinsteiger

Im RevierSport-Gespräch erklärt er auch, warum es in Osnabrück aktuell nicht rund läuft. Zur Erinnerung: Die Niedersachsen gewannen nur eine von sieben Partien: am 1. Spieltag mit 1:0 gegen den MSV Duisburg. "Wir haben eine gute Truppe beisammen. Doch wir schießen einfach zu wenig Tore. Und jetzt sind uns drei Treffer gelungen, dann kassieren wir aber vier Dinger. Das geht natürlich auch nicht. Wir müssen uns das Matchglück wieder hart erarbeiten", erzählt der 25-jährige Angreifer.

Osnabrücks Neu-Trainer Tobias Schweinsteiger hat laut Simakala schon in den ersten Tagen einiges verändert. "Jeder Trainer bringt ja seine eigenen Ideen mit", betont er. Schweinsteiger? Bei diesem Namen musste natürlich auch der Ex-Rödinghausen-Stürmer kurz innehalten. Simakala: "Natürlich denkt man da sofort an Bastian Schweinsteiger, der eine große Karriere gemacht hat. Aber der Coach ist nicht nur 'der Bruder von', er ist viel mehr: Er ist ein eigenständiger Mensch wie wir alle."

Ba-Muaka Simakala in Zahlen Borussia Mönchengladbach: 1 Spiel, kein Tor, keine Vorlage Borussia Mönchengladbach II: 51 Spiele, 14 Tore, 6 Vorlagen Roda Kerkrade: 43 Spiele, 4 Tore, 4 Vorlagen Roda Kerkrade II: 4 Spiele, 2 Tore, keine Vorlage VfL Osnabrück: 41 Spiele, 12 Tore, 4 Vorlagen SV Rödinghausen: 41 Spiele, 14 Tore, 5 Vorlagen SV Elversberg: 3 Spiele, kein Tor, keine Vorlage

Am Freitag wollen Simakala und Co. Schweinsteiger den ersten Sieg als Osnabrück-Trainer bescheren. Ab 19 Uhr (RevierSport-Liveticker) ist dann Rot-Weiss Essen an der Bremer Brücke zu Gast. An den Aufsteiger hat Simakala eigentlich keine guten Erinnerungen. In bisher fünf Duellen - zwei Remis, drei Niederlagen - konnte er gegen Essen noch nie gewinnen. "Diese Statistik höre ich zum ersten Mal (lacht). Das muss sich schnell ändern, am besten schon am Freitag", sagt er und ergänzt: "Im Ernst: Wir müssen und wollen endlich in die Spur kommen. Aber das wird alles andere als einfach. Essen ist ein starker Aufsteiger. RWE ist sehr gefährlich. Sie haben tolle Einzelspieler wie Isaiah Young. Aber noch viele weitere gute Jungs. Das wird ein stimmungsvolles Spiel an der Bremer Brücke. Darauf freuen wir uns als Mannschaft."