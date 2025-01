Schalke 04 empfängt am Samstagabend den 1. FC Magdeburg. Das sagt S04-Trainer Kees van Wonderen über das Topspiel und Personal.

Obwohl Schalke 04 mit Moussa Sylla und Kenan Karaman das beste Sturmduo der 2. Bundesliga in den Reihen hat, haben die Königsblauen noch einmal nachgelegt und Pape Meissa Ba verpflichtet.

Am Mittwoch gab Schalke die Verpflichtung des 27-jährigen Senegalesen bekannt. "Er hat heute das Mannschaftstraining mitgemacht. Er wirkt fit, ist fleißig und hat Lust", sagte Trainer Kees van Wonderen in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am Samstagabend (20.30 Uhr, RS-Liveticker). "Er braucht jetzt Zeit, sich an Spielweise und Mitspieler zu gewöhnen. Wir sind froh, dass wir mit ihm mehr Möglichkeiten haben."

Dass Schalke den Angreifer vom französischen Zweitligisten Grenoble Foot (zehn Saisontore) verpflichtet hat, hängt mit der Verletzung von Emil Höjlund zusammen. "Im Stürmerbereich brauchten wir noch mal Qualität - falls etwas passiert und für den Konkurrenzkampf."

Nicht mit dabei im Training unter der Woche war der leicht angeschlagene Kapitän Karaman. Für das Magdeburg-Spiel konnte van Wonderen noch kein grünes Licht geben. Er meinte aber: "Heute sah es gut aus bei ihm. Wir müssen noch abwarten. Ich glaube, er wird dabei sein."

Ebenso geht der Niederländer davon aus, dass Linksverteidiger Derry John Murkin nach seiner Knöchelverletzung rechtzeitig fit wird. Aber auch beim Dauerbrenner, der beim Sieg gegen Nürnberg erstmals in dieser Saison fehlte und von Anton Donkor vertreten wurde, gelte es noch abzuwarten. Auch bei Christopher Antwi-Adjei soll eine finale Entscheidung am Freitag fallen.

Voraussichtlich fehlen werden weiterhin Janik Bachmann und Amin Younes. Sie kehrten nach ihren Knie-Operationen unter der Woche ins Training zurück. Das Magdeburg-Spiel kommt voraussichtlich noch zu früh für das Duo.

Mit Magdeburg kommt der Tabellendritte und das mit Abstand stärkste Auswärtsteam der 2. Bundesliga nach Gelsenkirchen. Magdeburg ist nach zehn Auftritten in der Fremde noch ungeschlagen und sammelte dabei 25 Punkte. "Sie sind sehr schwierig zu bespielen, machen es sehr gut. Sie sind eine Spitzenmannschaft", sagte van Wonderen, dessen Team sich weiterhin im Aufwind befindet.