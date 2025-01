Der neue Stürmer ist da: Pape Meissa Ba absolvierte am Mittwoch seinen Medizincheck auf Schalke und hat nun unterschrieben. Was die Beteiligten sagen.

Der FC Schalke 04 hat sich in der Offensive verstärkt und holt Pape Meissa Ba für rund 300.000 Euro vom französischen Zweitligisten Grenoble Foot. Er hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben.

Kaderplaner Ben Manga hatte den Stürmer schon länger auf dem Radar und hatte eigentlich geplant, Ba im Sommer ablösefrei zu verpflichten – auch aufgrund der personellen Situation in der Offensive (Emil Höjlund ist verletzt, Bryan Lasme wurde verliehen) wurde der Transfer nun vorgezogen. Nach Torwart Loris Karius (vereinslos) ist der 27-Jährige der zweite Winter-Neuzugang.

"Mit Pape Meïssa Ba erweitern wir unsere personellen Optionen in der Offensive. Er hat seine Torgefährlichkeit in Frankreich unter Beweis gestellt, 21 Tore in eineinhalb Jahren für Grenoble sind bemerkenswert. Wir haben uns intensiv mit seinem Profil befasst und sehen ihn als sinnvolle Verstärkung für unseren Kader. Wir sind froh, dass er sich jetzt schon für Schalke 04 entschieden hat", erklärte Youri Mulder, Schalkes Direktor Profifußball.

Ba selbst sagte: "Es fühlt sich für mich richtig an, jetzt den Schritt nach Deutschland in die 2. Bundesliga zu gehen. Wir haben gute Gespräche geführt. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und ich nun Spieler von Schalke 04 bin. Ich will mein Bestes für den Club geben."

Ba ist ein Spätstarter. Der Senegalese, geboren in Dakar, spielte bis zu seinem 22. Lebensjahr in seiner Heimatstadt, ohne von europäischen Klubs entdeckt zu werden. Im Februar 2019 unterzeichnete er seinen ersten Vertrag bei ES Troyes AC, kam bis Dezember 2020 in knapp zwei Jahren auf 20 Einsätze in der zweiten Liga (3 Tore), 16 Partien in der U23 des Klubs (6 Tore) und ein Pokalspiel (kein Tor).

In der Winterpause der Saison 2020/2021 entschied er sich für einen Wechsel nach Paris und einen freiwilligen Abstieg in die 3. Liga. Beim Red Star FC schaffte er seinen Torjäger-Durchbruch, erzielte 24 Tore in 46 Drittligapartien. Er kehrte daraufhin im Sommer 2022 in die Zweite Liga zurück, wechselte nach Grenoble in den französischen Alpen, spielte fortan in der Nähe des legendären Tour-de-France-Zielorts Alpe d‘Huez.

Nach einem durchwachsenen ersten Jahr (35 Spiele, 2 Tore) startete er durch, erzielte elf Tore in der Saison 2023/2024 und steht in der aktuellen Saison nach 18 Partien bei zehn Saisontreffern und zwei Vorlagen. Am vergangenen Spieltag gehörte er bei der 0:3-Niederlage gegen Metz schon nicht mehr zum Aufgebot.

Pünktlich zum Spiel gegen den 1. FC Magdeburg (Samstag, 20.30 Uhr/Sport 1) dürfte Ba fit und spielberechtigt sein. Nach Sylla (Pau FC, Ligue 2) und Ilyes Hamache (Valenciennes, dritte französische Liga) ist Ba der dritte Zugang in dieser Saison aus Frankreich.