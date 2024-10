Paul Seguin trug gegen Fürth die Schalker Kapitänsbinde. Wie ein Führungsspieler ist er jedoch nicht aufgetreten – alles dazu in der neuen Folge von 19:04 – Inside Schalke.

Mit lauten Pfiffen wurden die Profis des FC Schalke 04 nach der 3:4-Niederlage gegen die SpVgg Greuther Fürth in die Kabine geschickt. Hauptgrund dafür war nicht das Ergebnis, sondern die schlimme Leistung der Mannschaft. „Das Ergebnis war noch das Beste“, erklärt Moderator Matthias Heselmann diesbezüglich in der neuen Folge unseres Schalke-Podcasts 19:04 – Inside Schalke. „Die Leistung war unwürdig einer Schalker Mannschaft“, sagt WAZ-Schalke-Reporter Robin Haack in unserem Talk.

Eines der Kernthemen unserer Folge waren die fehlenden Führungsspieler – denn auch vermeintliche Anführer wie Paul Seguin, Tomas Kalas oder Ron Schallenberg haben sich nach dem Rückstand gegen die Franken versteckt. „Ich habe da keine Führungsspieler auf dem Platz gesehen“, kritisiert Robin Haack.

Kritik an Schalkes Paul Seguin: „Ein Kapitän muss anders auftreten“ Besonders kritisch sieht die Runde, der auf Sinan Sat (Redaktionsleiter WAZ-Gelsenkirchen) angehört hat, den Auftritt von Paul Seguin – obwohl dieser das zwischenzeitliche 2:4 für Schalke erzielt hat. In Abwesenheit des gesperrten Kenan Karaman (fünfte Gelbe Karte) trug der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler sogar die Kapitänsbinde. „Sein Auftreten war eines Kapitäns nicht würdig“, sagt Robin Haack. „Ein Kapitän muss anders auftreten und seine Mannschaft mitreißen.“

Weitere Themen unserer Folge: Die Rolle von Kaderplaner Ben Manga in der Schalke-Krise, die kommenden Spiele gegen Augsburg und Fürth sowie die Schalker Genossenschaftspläne.

Schalke 04 schlittert auch unter dem neuen Trainer Kees van Wonderen immer tiefer in die Krise. Die Verantwortlichen sind ratlos. Die Demütigung nach der Demütigung auf dem Platz folgte nach dem Abpfiff. Als sich die Spieler von Schalke 04 vor die Nordkurve stellten, schlugen ihnen lautstarke Pfiffe und Beleidigungen entgegen. Spieler, Trainer und Sportdirektor gestehen ein, so darf es nicht weitergehen.

Bei „19:04 – Inside Schalke“ bekommen Sie alles zu Schalke 04 in 19:04 Minuten. Welche Spieler stehen gerade besonders im Fokus? Was passiert neben dem Spielfeld, auf den Tribünen und in der Chef-Etage? Ob Training, Spieltag oder Transferfenster: Die Analysen liefern Ihnen unsere Reporter und Moderatoren. Eine neue Folge bekommen Sie immer einen Tag nach jedem Spiel.





