Das 0:2 beim Karlsruher SC befeuert negative Dynamiken bei Schalke 04. Karel Geraerts und Ben Manga stehen im Mittelpunkt. Neue Podcast-Folge.

Der FC Schalke 04 schlittert auf einen Fehlstart zu. Beim 0:2 gegen den Karlsruher SC ließ Königsblau vieles vermissen. Trainer Karel Geraerts zählte etwa seine junge Innenverteidigung an. Martin Wasinski und Felipe Sanchez durften ran - und ließen sich gerade vor dem 0:1 viel zu leicht vom erfahrenen Budu Zivzivadze abkochen.

Unsere Reporter Andreas Ernst und Robin Haack sprechen in der neuen Folge „19:04 Inside Schalke“ über die Pleite beim KSC und das Verhältnis von Geraerts zur Chefetage.

Hier können Sie die neue Folge "19:04 Inside Schalke" bei YouTube sehen.

„Ben Manga ist nach wie vor nicht überzeugt von Karel Gearerts“, sagte Ernst. Mehrfach hat der Sportdirektor seinen Cheftrainer schon öffentlich kritisiert.

„Man muss dazu sagen, dass es von Ben Manga nicht die feine Art ist. Er setzt bewusst Spitzen gegen den Trainer“, sagt Haack und legt nach: „Er macht bewusst die Baustelle auf und schwächt so den Trainer. Das schadet auch dem Verein und verursachte Chaos. Das ist von einzelnen Personen provoziert.“ Viel Spaß beim Zuhören und/oder Zuschauen!

In der neuen Folge "19:04 Inside Schalke" geht es um das 0:2 in Karlsruhe, Karel Geraerts und Ben Manga.

Inside Schalke: Das Team

Unsere Analysen liefert Euch ein Team aus Journalisten der WAZ:

Wir haben gleich zwei Schalke-Reporter. Das sind Andi Ernst, der sich seit 2019 fast ausschließlich mit dem FC Schalke beschäftigt und Robin Haack, der seit 2021 für die WAZ über alles rund um S04 berichtet.

Dazu kommen unsere Moderatoren Sinan Sat und Matthias Heselmann. Sinan ist Chef der WAZ-Lokalredaktion in Gelsenkirchen und damit direkt am Puls der Stadt. Matthias arbeitet als Journalist für die WAZ in Gelsenkirchen und ist bekennender Schalke-Fan.

