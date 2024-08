Es knistert in Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 startet in die Zweite Liga und empfängt Braunschweig. So geht S04 ins Spiel.

Tausende Fans des FC Schalke 04 trafen sich am Samstagnachmittag an der Domplatte in Buer, zogen gemeinsam zum Stadion. Doch nicht nur sie betraten am Abend voller Vorfreude auf die neue Saison die Veltins-Arena - die verkorkste vergangene Saison soll vergessen sein. Erster Gegner ist Eintracht Braunschweig (20.30 Uhr/Sky und Sport 1), in der vergangenen Saison Konkurrent im Abstiegskampf.

Schalke: Der total parteiische Liveticker zum Auftakt gegen Braunschweig

Schalkes Trainer Karel Geraerts hatte sechs Wochen Zeit, um aus elf Zugängen und einigen Leih-Rückkehrern eine Einheit zu formen. Und die erste Startelf enthält einige Überraschungen. Die Schalker spielen nicht wie in großen Teilen der Vorbereitung mit Dreierkette, sondern in einer 4-2-3-1-Strategie. Dass Justin Heekeren im Tor den Vorzug vor Zugang Ron-Thorben Hoffmann bekommt, ist ebenso überraschend. Ohnehin stehen nur drei Zugänge in der Anfangsformation: Rechtsverteidiger Adrian Gantenbein (Winterthur), Moussa Sylla (Pau FC) und Janik Bachmann (Hansa Rostock).

Die größte Überraschung ist, dass auf der linken offensiven Seite Tobias Mohr beginnen darf. Am ersten Tag der Vorbereitung hatte der 28-Jährige von den Schalker Bossen noch erfahren, dass er den Klub verlassen soll. Nun ist er nach einer starken Vorbereitung und guten Leistungen in den Testspielen sogar erste Wahl. Auch Sebastian Polter und Henning Matriciani gehören zum Kreis der Aussortierten, sind aber noch gefragt. Sie sitzen erst einmal auf der Bank.

So spielen Schalke und Eintracht Braunschweig

Schalke: Heekeren - Gantenbein, Kalas, Schallenberg, Murkin - Seguin, Bachmann - Aydin, Karaman, Mohr - Sylla. Trainer: Geraerts

Braunschweig: Grill - Ehlers, Bicakcic, Nikolaou - Ba, Köhler, Bell Bell - Kaufmann, Raebiger - Philippe, Gomez. Trainer: Scherning

Schiedsrichter: Tobias Stieler