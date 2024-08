Vor dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig sind tausende Schalke-Fans in einem Fanmarsch zum Stadion gelaufen. Wir waren dabei.

Was für ein Auftakt in die neue Saison! Mehrere tausend Schalke-Fans haben sich am Samstagnachmittag an der Domplatte im Stadtteil Gelsenkirchen-Buer versammelt und sind gemeinsam zur Arena marschiert.

Unter dem Motto "Auf geht's in die neue Saison" hatten die Ultras Gelsenkirchen zum gemeinsamen Fanmarsch aufgerufen und Schalke-Fans aller Altersklassen sind gekommen. Zunächst gab es eine kleine Ansprache der "UGE" per Megafon. Dabei ging es darum, dass man die vergangene Saison nun endlich hinter sich lassen wolle und alles dazu beitragen werde, die ersten drei Punkte der neuen Saison beim Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am Abend (20.30 Uhr, RS-Liveticker) in Gelsenkirchen zu behalten. Einige Minuten stimmte man sich dort noch mit den üblichen Fangesängen ein.

Der Platz vor der Kirche mitten in Buer war so voll, dass viele Anhänger in den umliegenden Straßen gewartet haben, um sich dem Umzug anzuschließen. Als dieser sich schließlich gegen 17.50 Uhr bei idealem Wetter in Bewegung setzte, gab es viele staunende Gesichter von Passanten und auch der Polizei.

Denn es ergab sich ein eindrucksvolles Bild. Fast alle Anhänger waren in Trikots und T-Shirts in den Vereinsfarben Blau und Weiß erschienen. Sie marschierten friedlich in einem nicht enden wollenden königsblauen Lindwurm Richtung Stadion. Die Fans haben dabei die Fahrspuren in beiden Richtungen benutzt, es gab deswegen einige temporäre Straßensperrungen, auch an der Adenauerallee.

Offizielle Zahlen liegen noch nicht vor, es dürften aber deutlich mehr Schalker als bei den letzten Fanmärschen gewesen sein. Das beweist einmal mehr, dass die Euphorie bei den Schalke-Fans ungebrochen ist. Alle 40.000 zur Verfügung stehenden Dauerkarten wurden abgesetzt. Der Tageskartenverkauf für die acht Heimspiele in der Hinrunde war nach vier Stunden beendet. Auch das Spiel gegen Eintracht Braunschweig ist seit Tagen ausverkauft.