Nur der S04! Hier wird heute mit der Schalke-Brille getickert. Auf die ersten drei Punkte im Zweitliga-Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig.

Guten Abend aus der Veltins-Arena - unserem Tempel. Wir starten in eine neue Saison - bei RS mit einigen Veränderungen. Zum Beispiel testen wir bei drei Vereinen den parteiischen Liveticker. Wir mussten uns schon viel anhören seit RevierSport-Gründung 1987. Ihr seid ein Schalke-Blatt, Hauspost von RWE, BVB-Postille. Daher haben wir uns gedacht, bieten wir doch eine Möglichkeit an, wo es tatsächlich so ist.

Zum Start der neuen Saison testen wir auch bei Schalke 04 unseren ganz parteiischen Liveticker. Natürlich wird es auch den normalen Ticker weiter geben. Aber wer Lust hat, die Spiele mit einer reinen Schalke-Brille zu verfolgen, der ist hier richtig. Wir sind gespannt auf das Feedback. Zum neutral-sportlichen Liveticker geht es hier.

Schalke (geilster Klub der Welt) - Braunschweig 1:0

21. Minute: Seit dem 1:0 ist das Spiel allerdings ein wenig abgekühlt. Von mir aus kann der Schiri auch abpfeifen.

15. Minute: Wo wir vorhin schon bei Olympia waren. Da hätte Kalas bei den Wurfdisziplinen wohl auch gute Karten, so wie er den Einwurf gerade zum wiederholten Mal in den Strafraum geschleudert hat. Nur leider kein Abnehmer da.

10. Minute: JAAAA! 1:0! Und was für ein Tor! Tobias Mohr lupft den Ball von der Strafraumkante weltklassemäßig rein. Hat der in der letzten Saison seinen Bruder geschickt, oder wie ist das zu erklären? Mohr galt ja schon als aussortiert. Super Ding auf jeden Fall. Die Vorlage kam wohlgemerkt von Heekeren.

8. Minute: Heekeren, Fußballgott! Was für eine Glanztat - wer sagt da noch, er hätte den Posten als Stammkeeper nicht verdient.

5. Minute: Sind wir hier in der Kreisliga, oder was!? Der Braunschweiger Torhüter führt den Bodenabstoß nicht selbst aus, stattdessen Verteidiger Nikolaou. Das ist ja nicht gerade angsteinflößend...

1. Minute: Der Ball rollt, die Arena gibt Vollgas - das tut doch einfach nur gut. EM und Olympia schön und gut... aber Schalke zuhause unter Flutlicht. Besser geht's nicht. Oder doch: Mit einem Schalker Sieg unter Flutlicht!

20.05 Uhr: Bitte enttäuscht uns nicht

Tausende Anhänger beim Fanmarsch, der Heimbereich in der Arena voll bis auf den letzten Platz. Eigentlich ist ja alles angerichtet. Bleibt nur noch der Wunsch an die Spieler: Bitte enttäuscht uns nicht und macht es besser als in der Vorsaison. Aber noch strotzen wir vor Zuversicht. Und ihr? Nehmt gerne an unserer Umfrage teil.

19.39 Uhr: Die Aufstellung ist da

Die Spannung steigt, und jetzt ist auch klar, welche Jungs es heute für uns richten sollen - nämlich diese elf Fußballgötter:

Heekeren - Gantenbein, Kalas, Schallenberg, Murkin - Seguin, Bachmann - Aydin, Karaman, Mohr - Sylla.

Wir wünschen vor allem unseren Neuzugängen Moussa Sylla, Adrian Gantenbein und Janik Bachmann einen erfolgreichen Start.