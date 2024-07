Sieben Tore in vier Testspielen. Moussa Sylla ballert sich schon in die Herzen der Fans. Bald wird er auch die Wucht von Schalke 04 kennenlernen.

Erst rund drei Wochen steht Moussa Sylla bei Schalke 04 unter Vertrag und schon jetzt ist er auf dem Weg zu einem der Fan-Lieblinge. Sein Geheimnis für den schnellen Ruhm? Tore. In seinen ersten vier Testspielen traf Sylla bereits siebenmal – zweimal gegen Velbert, dreimal gegen Meppen und je einmal gegen Midtjylland und Kiew.

Es waren nur Testspiele, doch der erste Eindruck von Sylla auf Schalke ist grandios. Der 24 Jahre alte Franzose ist schnell, technisch gut, ruhig am Ball und hat einen tollen Abschluss. Letzteres hat er beim 2:2 gegen Dynamo Kiew zum Abschluss des Trainingslagers eindrucksvoll bewiesen. Nach 60-Meter-Pass von Derry John Murkin hämmerte Sylla den Ball aus spitzem Winkel mit dem ersten Kontakt in den Winkel – ein Tor, das eher an Champions League als an Zweitliga-Fußball erinnert hat.

Doch was sagt Sylla zu seinem Raketen-Start auf Schalke? Im Gespräch gibt sich der Franzose bescheiden. „Es ist natürlich toll, zu treffen, aber ich muss ruhig bleiben“, sagt der Neuzugang, der für rund zwei Millionen Euro von Pau FC aus der zweiten französischen Liga nach Gelsenkirchen gewechselt ist. „Man darf nicht vergessen, dass es nur Testspiele waren. Ich muss genau so weitermachen und auch auf Schalke hart arbeiten.“

Sein erster Eindruck von seinem neuen Klub ist allerdings komplett positiv, wie er erzählt. „Das Team wächst immer mehr zusammen und wir können optimistisch in die Zukunft blicken“, sagt Sylla auch mit Blick auf die bislang vielversprechende Vorbereitung. „Wir werden weiterhin Schritt für Schritt gehen – und dann schauen wir, was kommt.“

Schon an diesem Dienstag geht es für die Profis von Schalke 04 in Gelsenkirchen mit einer öffentlichen Trainingseinheit weiter (15 Uhr auf dem Vereinsgelände). Am Donnerstag folgt ein Testspiel beim Drittligisten SC Verl (18.30 Uhr) in Ostwestfalen, Sonntag dann der große Schalke-Tag, wo die Mannschaft von zehntausenden Fans begrüßt wird. Nach bisher eher beschaulichen Kulissen wird auch Moussa Sylla dort einen ersten Vorgeschmack auf die Wucht bekommen, die Schalke 04 auch in der 2. Bundesliga noch hat.