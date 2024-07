Das Wetter sorgt für einen Trainingsabbruch bei Schalke 04. Auch eine geplante Fan-Aktion muss verschoben werden.

Nach einem gemeinsamen Wildwasser-Rafting und der Blau-Weißen-Nacht am Donnerstag mussten die Profis von Schalke 04 am Freitagvormittag wieder schwitzen. Vor allem Kombinationsspiel auf engem Raum stand bei der Trainingseinheit auf dem Programm, bei der gleich zwei Spieler kürzertreten mussten: Bryan Lasme und Ron Schallenberg.

Stürmer Lasme wird weiter von muskulären Problemen geplagt und drehte nur Laufrunden rund um den Trainingsplatz. Auch für das Testspiel gegen den ukrainischen Top-Klub Dynamo Kiew am Samstag (16 Uhr, Stadion Mittersill) fällt der Franzose definitiv aus. Während des Trainingslagers wird Lasme voraussichtlich nicht mehr ins Team-Training einstigen. Aber: Ein langfristiger Ausfall wird nicht befürchtet. Die Schalker gehen aktuell davon aus, dass Lasme nächste Woche wieder trainieren kann.

Schalke: Gewitter sorgt für Trainingsabbruch

Ron Schallenberg drehte ebenfalls Laufrunden, weil er im Testspiel gegen den FC Midtjylland am Mittwoch (2:4) einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen hat. Weitere Untersuchungen folgen, sein Einsatz im Test gegen Kiew wackelt ebenfalls.

Die Hauptrolle beim Vormittagstraining übernahmen am Freitag allerdings das Wetter – denn gegen 11 Uhr zog ein Gewitter über Mittersill hinweg. Als die Blitze dem Trainingsplatz gefährlich nahekamen, wurde die Einheit unterbrochen. Der Großteil der Fans flüchtete bei starkem Regen in die Autos oder machte sich auf den Weg in den Stadtkern. Aber: Nach kurzer Pause schickte Trainer Karel Geraerts die Profis wieder auf den Platz. Um 11.36 war dann Schluss.

Schalke: Auch Fototermin verschoben

Auch das traditionelle Foto des Teams mit den Fans, das eigentlich nach dem Training geplant war, musste verschoben werden. Sofern es das Wetter zulässt, soll es nach dem Nachmittagstraining (Beginn: 16 Uhr) nachgeholt werden.