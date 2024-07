Nach der Leihe zu Schalke 04 kehrte Yusuf Kabadayi zunächst zu seinem Stammverein FC Bayern zurück. Nun wechselt der Flügelspieler fest zu einem Bundesligisten.

Der FC Augsburg hat sich die Dienste von Yusuf Kabadayi gesichert. Der 20-Jährige kommt vom FC Bayern München. Bei den Fuggerstädtern erhält der Flügelspieler einen Vertrag bis Juni 2028. Im Gespräch war zuletzt eine Ablösesumme von zunächst etwa 900.000 Euro, erfolgsbedingt sind laut der "Bild" bis zu 1,1 Mio. Euro möglich.

Der U20-Nationalspieler spielte in der vergangenen Saison leihweise für den FC Schalke 04. Dort lief er insgesamt 24-mal in der 2. Bundesliga auf und erzielte vier Treffer. Die Königsblauen hatten sich jedoch bereits vor ein paar Wochen dazu entschieden, die Kaufoption für Kabadayi nicht zu ziehen. Nach der Leihe kehrte der Offensivspieler zunächst zu seinem Stammklub FC Bayern zurück.

Nachdem Klarheit darüber herrschte, dass es für Kabadayi keine Zukunft auf Schalke geben wird, verabschiedete er sich auf Instagram von den Fans. "Glück auf Schalker! Auf diesem Weg möchte ich DANKE sagen, für all die Liebe und Unterstützung in diesem Jahr" schrieb der Münchener. "Ich habe mich damals bewusst entschieden nach Gelsenkirchen zu ziehen um den Verein zu leben, mit all seinen Ecken und Kanten."

Über seinen Wechsel zum FCA sagte er gegenüber den Vereinsmedien: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FC Augsburg. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, dass ich mich hier – in der Nähe meiner Heimatstadt München – optimal weiterentwickeln kann. Jetzt heißt es für mich, in der Vorbereitung Gas zu geben und mir möglichst viele Spielminuten in der Bundesliga zu verdienen."

Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic erklärte: "Mit Yusuf bekommen wir einen aufstrebenden jungen Offensivspieler, der über eine sehr gute Grundausbildung verfügt. Mit seiner Dribbelstärke, seinen Tempoläufen und mit seinen physischen Anlagen ist er in der Offensive variabel einsetzbar. Nach seiner letzten Station in der 2. Bundesliga soll Yusuf beim FCA den nächsten Entwicklungsschritt in der Bundesliga gehen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft und wünschen Yusuf einen guten Start beim FCA."