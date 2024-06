Der SSV Jahn Regensburg hat den nächsten neuen Spieler verpflichtet. Diesmal verstärkt sich der Zweitliga-Aufsteiger mit einem Mann, der zuletzt in der 1. Bundesliga spielte.

Mit Christian Kühlwetter schließt sich dem SSV Jahn Regensburg ein Stürmer mit viel Erfahrung in der 2. Bundesliga an. Der 28-Jährige war zuletzt vier Jahre beim 1. FC Heidenheim unter Vertrag und unterschriebin Regensburg bis zum 30. Juni 2026.

Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, ist überzeugt davon, dass Kühlwetter der Jahnelf mit seinen Qualitäten weiterhelfen wird: "Ich freue mich sehr, dass sich Christian für den SSV Jahn entschieden hat und sich gemeinsam mit uns den Herausforderungen und Aufgaben in der 2. Bundesliga stellen möchte. Er hat in dieser Liga seine Qualitäten in der Offensive über Jahre hinweg bewiesen und ist zusammen mit seiner Erfahrung eine wichtige Verstärkung für unseren Kader. Zudem wird er der Mannschaft mit seiner Persönlichkeit und seiner Mentalität guttun."

Der gebürtige Bonner wurde beim 1. FC Köln ausgebildet und feierte sein Profidebüt 2014 in der zweiten Mannschaft des FC in der Regionalliga. 2017 schloss er sich schließlich dem 1. FC Kaiserslautern an.

Nach vier Jahren auf dem Betzenberg wechselte Kühlwetter 2020 zum 1. FC Heidenheim, mit dem er 2023 in die Bundesliga aufstieg. Insgesamt kommt er in seiner Karriere auf 88 Spiele in der 2. Bundesliga (18 Tore, 9 Vorlagen) und 63 Spiele in der 3. Liga (26 Tore, 12 Vorlagen). In der abgelaufenen Saison kam er zudem in der 1. Bundesliga zu einem Einsatz, bei dem ihm eine Vorlage gelang.

Über seine Entscheidung, sich dem SSV Jahn anzuschließen, sagt Christian Kühlwetter: "Ich freue mich riesig hier zu sein. Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Jahn Verantwortlichen, die sich sehr um mich bemüht haben. Ich habe direkt gemerkt, dass ich hier eine wichtige Rolle spielen kann, weswegen mir die Entscheidung leichtgefallen ist. Ich möchte in der Mannschaft mit meiner Erfahrung vorangehen und freue mich schon sehr darauf, meine neuen Mitspieler kennenzulernen und Spaß am Fußball zu haben."