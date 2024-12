Fitnessprobleme und zu viele Egos: BVB-Minimalziel in Gefahr

Zum Jahresende ist der Frust bei Borussia Dortmund groß. Die Probleme des Kaders machen sich bemerkbar. Der Kapitän stellt zudem die Mentalität infrage.

Pfiffe von den Rängen, Klartext von den Führungsspielern und eine unmissverständliche Forderung des Sportdirektors: Borussia Dortmund droht ein wenig besinnliches Weihnachtsfest. Das unzureichende 1:1 (0:0) im letzten Heimspiel des Jahres gegen die TSG Hoffenheim offenbarte schonungslos alle Probleme des BVB, der aktuell nur Mittelmaß verkörpert.

„Wir laufen punktetechnisch dem Anspruch hinterher. Wir haben jetzt noch ein Spiel, und das müssen wir, egal mit welchen Mitteln gewinnen“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem bereits achten nicht gewonnenen Spiel der Dortmunder in dieser Spielzeit. Sollte am Sonntag beim VfL Wolfsburg nicht endlich der erste Auswärtssieg gelingen, droht der Rückstand auf die Champions-League-Ränge noch größer zu werden.

Bereits fünf Punkte hinkt der Champions-League-Finalist der Vorsaison dem Minimalziel hinterher. Das weiß auch Trainer Nuri Sahin, dass jeder Coach in Dortmund an dieser Messlatte bewertet wird: Schafft der BVB die Qualifikation für die Gelddruckmaschine der europäischen Königsklasse?

Entsprechend frustriert war Sahin nach dem dritten nicht gewonnenen Heimspiel der Dortmunder in der vorherigen Festung Signal-Iduna-Park. „Das war die vielleicht schwächste Leistung in dieser Saison“, schimpfte der 36-Jährige. Bislang übertünchte die Heimstärke der Westfalen die fast schon absurde Auswärtsschwäche. Doch nun lassen die Dortmunder schon daheim mit mehr als 80.000 Fans im Rücken Punkte liegen. Konsequenz war am Sonntag ein Pfeifkonzert der „gelben Wand“ zur Halbzeit und nach Spielende.

Sahin selbst thematisiert Fitness der Spieler

Sahin selbst wies auf ein Thema hin, für das er verantwortlich ist und meldete Gesprächsbedarf in der kurzen Winterpause über Weihnachten an: Scheinbare Fitnessmängel der allerdings auch ersatzgeschwächten Mannschaft. Nach dem 1:1 bei Borussia Mönchengladbach und dem 2:3 in der Champions League gegen den FC Barcelona wirkte sein Team seltsam blutleer. „Es ist nicht das erste Mal, dass wir im dritten Spiel einer Englischen Woche Probleme hatten“, gestand der BVB-Coach ein. „Das werden wir in der Winterpause analysieren müssen. Verletzungen dürfen da keine Ausrede sein.“

Tatsächlich fehlten die gesamte bisherige Hinrunde über etliche Spieler. Wenn, wie am Sonntag in Waldemar Anton und Niklas Süle zwei Innenverteidiger verletzt fehlen, ist der kleine Kader nicht in der Lage dies adäquat aufzufangen.

Klartext vom Kapitän: Can kritsiert zu viele Egos

Die mangelhafte Energie, die der BVB auf den Platz brachte, ist damit indes alleine auch nicht zu erklären. „Es war eine Katastrophen-Vorstellung von uns. Die Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind, geht überhaupt nicht. Das war die schlechteste Saisonleistung“, polterte Kapitän Emre Can und packte seine Mitspieler bei der Ehre.

Can sieht im Kader zu viele Egos und egoistische Gedanken. „Ich habe das Gefühl, viele sind einfach mit sich selbst beschäftigt und das darf nicht sein“, motzte der 30-Jährige. „Mentalität kriegt man nur als Mannschaft zusammen, wenn alle elf Spieler auf dem Platz das Gleiche denken und alle sich nicht zu wichtig nehmen. Diesen Eindruck habe ich ehrlich gesagt nicht gehabt.“