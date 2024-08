Wahnsinn bei der TSG 1899 Hoffenheim: Statt zwei neuen Innenverteidigern hat die TSG Stand jetzt keinen unter Vertrag. Das ist auch schlecht für den VfL Bochum.

Die TSG 1899 Hoffenheim sucht händeringend nach neuen Innenverteidigern. Die Kandidaten dahingehend waren auserkoren und zum Medizincheck vorgeladen. Oumar Solet sollte von RB Salzburg kommen, der Ex-Bochumer Armel Bella-Kotchap vom FC Southampton.

Stand jetzt kommt allerdings keiner der beiden. Solet ist laut "Bild" mit einer schweren Knieverletzung durch den Medizincheck der Kraichgauer gefallen. Nun ist laut dem Blatt auch Bella-Kotchaps Transfer zur TSG geplatzt. Bei dem 22 Jahre alten Innenverteidiger sollen Herzprobleme diagnostiziert worden sein.

Ein herber Schlag für den Spieler und auch seinen potenziell neuen Verein, der ihn möglicherweise schon im DFB-Pokal bei den Würzburger Kickers am Freitag, 16. August, 18 Uhr, hätte einsetzen können und wollen. Die Suche nach Innenverteidigern geht weiter.

Aber auch der VfL Bochum geht leer aus. Denn mit dem geplatzten Transfer entfallen auch Solidaritätszahlungen der Fifa für Bella-Kotchaps Ausbildung sowie eine verhandelte Weiterverkaufsbeteiligung.

Bella-Kotchap ist Teil der Bochumer Aufstiegsmannschaft

Im Sommer 2017 schloss sich der gebürtige Pariser der U17 des VfL Bochum an, von wo aus er den Sprung in die erste Mannschaft schaffte. In der Saison 2020/21 half er mit 28 Einsätzen, dass der VfL Bochum, wo er seit 2017 spielte, zurück in die Bundesliga kam.

Mit dem VfL schaffte er danach fast sensationell den Klassenerhalt. Es folgte der Wechsel in die Premier League. Nun könnte ein Comeback in Deutschland anstehen.

Für elf Millionen Euro ging er im Sommer 2022 zum FC Southampton. Die Ablöse bedeutete für den VfL mit Abstand einen Rekordtransfer. Das bisher meiste Geld brachte der Wechsel von Nationalspieler Leon Goretzka zum FC Schalke 04 im Sommer 2013 ein (in Summe am Ende rund 5,5 Millionen Euro). Im September 2022 feierte er dann sein Debüt für die DFB-Auswahl unter Hansi Flick. Er fuhr auch mit zur WM nach Katar.

Nach seiner ersten Saison in England, an deren Ende Southampton abstieg, wurde Bella-Kotchap nach Eindhoven verliehen. Dort lief es jedoch nicht für den Innenverteidiger. Unter anderem verpasste er 18 Spiele mit einer Schulterverletzung. Jetzt will er offenbar in Deutschland wieder zu alter Stärke finden.

Bella-Kotchaps Bilanz beim VfL Bochum:

24 Einsätze (ein Tor) für die U17

27 Einsätze (ein Tor) für die U19

Profi-Debüt mit 17 Jahren (28.04.2019)

43 Einsätze (ein Tor) in der 2. Bundesliga

22 Einsätze in der Bundesliga

9 Einsätze für die deutsche U21-Nationalmannschaft