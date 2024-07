Der VfL Bochum hat seine Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner LVM Versicherungen intensiviert.

Die LVM Versicherung wird neuer Premium Partner beim VfL Bochum. Das gab der Klub am Montag bekannt.

Bereits seit einigen Jahren sind die LVM Versicherung und ihre regionalen Agenturen als Netzwerk Partner beim Fußball-Bundesligisten aktiv. Nun wird die Zusammenarbeit im Bereich der Sachversicherung noch weiter verstärkt. Zudem wird der neue Premium Partner analog zu den vergangenen Spielzeiten mit der Anstoßbande in beiden Halbzeiten im Vonovia Ruhrstadion und an den Endgeräten zu sehen sein.

„Bereits vor den emotionalen Relegationsspielen haben wir das langfristige Commitment von der LVM Versicherung und ihren Agenturen erhalten“, sagt Tim Jost, Direktor Marketing & Vertrieb sowie Mitglied der Geschäftsleitung beim VfL. „Dass wir unsere Zusammenarbeit nun auf ein neues Level heben, ist das Ergebnis der sehr wertschätzenden und vertrauensvollen Zusammenarbeit der letzten Jahre. Für beide Seiten bietet die Partnerschaft einen großen Mehrwert. Umso glücklicher sind wir, den nächsten Schritt gemeinsam zu gehen und die LVM Versicherung und ihre Agenturen als neuen Premium Partner weiterhin an unserer Seite zu haben.“

„Wir freuen uns, unser Engagement noch weiter auszubauen und den VfL Bochum als Premium Partner zu begleiten“, so Georg Kaldewei, Bereichsleiter Marketing bei der LVM Versicherung. „Wir passen gut zueinander: Zwei bodenständige, familiär geprägte Marken, die viel in und für die Region bewegen wollen. Wir sehen unser Engagement als Win-Win-Situation für den Verein und für unsere LVM-Agenturen – und schreiben mit der Premium Partnerschaft ein neues Kapitel in unserer vertrauensvollen Zusammenarbeit.“

Am Freitag stieg zudem das Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum, bislang Top Partner des VfL Bochum, zum ligaunabhängigen Premium Partner der Blau-Weißen auf. Der neue Vertrag läuft bis 2027.