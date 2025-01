Nach jahrelanger Pause ertönte vor dem Schalke-Spiel gegen Nürnberg beim Einlaufen das Lied „Whatever you want“ von Status Quo.

Der Wunsch vieler Fans des FC Schalke 04 wurde erhört: Zum Start ins Fußball-Jahr 2025 änderten die Königsblauen ihr Vorprogramm bei Heimspielen um und brachten nach langer Pause ein altbekanntes Einlauflied zurück.

Als die Königsblauen und die Spieler des 1. FC Nürnberg den Rasen der Veltins-Arena betraten, lief „Whatever you want“ von Status Quo, dazu präsentierten Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann und die S04-Fans die Mannschaftsaufstellung - Gänsehautatmosphäre in der Arena.

Die Fans reagierten in großer Mehrheit sehr positiv auf diese Veränderung. Im Sozialen Netzwerk X posteten einige S04-Anhänger beispielsweise: „Danke, dass da was gemacht wurde“ (@critical_casino), „Und ich liebe es, ach wir alle“ (@mickybeer1), „Wie cool“ (@Drezzy97), „JAAA“ (@pascal3301), „Es läuft wieder Whatever you want zum Einlaufen. Auf Schalke geht es bergauf“ (@voggii).

Auf Wunsch des einstigen Marketingvorstandes Alexander Jobst hatten die Schalker „Whatever you want“ abgesetzt und durch eine neue Einlaufmelodie ersetzt. Nachdem Jobst Schalke verlassen hatte, verzichteten die Schalker zwischenzeitlich sogar auf Musik, Nord- und Südkurve riefen im Wechselgesang „Schalke“ / „04“. Zu 100 Prozent zufrieden stellte diese Lösung aber niemanden.

Schalker Blitzstart: Nach 15 Minuten führte S04 mit 2:0

Das Einlaufen war der Höhepunkt eines diesmal besonders emotionalen Vorprogramms. Erst ehrten die Schalker auf dem Rasen Torjäger-Legende Klaus Fischer, der am 27. Dezember seinen 75. Geburtstag gefeiert hatte. Dann sorgten die Ultras Gelsenkirchen für einen ergreifenden Moment, als sie um eine Gedenkminute für verstorbene S04- und FCN-Fans baten. Das passende Plakat dazu: „Ein letztes Glückauf - In Gedenken an alle verstorbenen Schalke- und Glubbfans.“ Gemeinsam sangen die befreundeten Fangruppen beide Vereinslieder.

Die tolle Atmosphäre sorgte für einen Schalker Blitzstart: Schon nach 15 Minuten führte S04 mit 2:0.