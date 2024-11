MSV-Geschäftsführer Preetz: "Tradition ist ein wichtiges Gut im Sport"

Auf dem Platz stehen kann Michael Preetz nicht beim NRW-Traditionsmasters. Aber der Geschäftsführer des MSV Duisburg weiß um die hohe Bedeutung der Veranstaltung.

Am 5. Januar 2025 findet in der Westenergie-Sporthalle in Mülheim das 18. NRW-Traditionsmasters statt. Für Michael Preetz ist es das erste Turnier in seiner Funktion als Geschäftsführer des MSV Duisburg. Selbst mitkicken kann der Ex-Profi leider nicht. Die Knochen machen nicht mehr mit. Aber er drückt natürlich seinen Zebras die Daumen.

Herr Preetz, was sagt Ihnen das NRW-Traditionsmasters?

Tradition zu haben, ist ein wichtiges Gut im Sport. Ich habe ja selbst einige Jahre für die Traditionsmannschaft von Hertha BSC Berlin gespielt. In Berlin gibt es auch seit Jahren ein großes Hallenturnier. Das ist immer für die Zuschauer ein großer Spaß. Das NRW-Traditionsmasters ist aus Spielersicht eine schöne Gelegenheit mal wieder auf die alten Kollegen von früher zu treffen, gegen die man in grauer Vorzeit gespielt hat. Und für die Fans ist es eine tolle Geschichte, sich an den einen oder anderen Stadionbesuch zu erinnern. Aber es gibt auch einen Unterschied, der das NRW-Traditionsmasters so einzigartig macht.

Welchen?

Das NRW-Traditionsmasters ist noch regionaler. Nordrhein-Westfalen ist ein großes Bundesland mit einer unglaublichen Dichte an Traditionsvereinen. Die kurzen Wege führen dazu, dass die Rivalität untereinander sehr hoch ist und auch die aktive Karriere überdauert hat. Das gibt natürlich noch mal eine besondere Note. Ich kann mir vorstellen, dass es bei der einen oder anderen Begegnung auf dem Parkett in Anlehnung an frühere Zeiten ordentlich zur Sache geht.

Welchen Stellenwert spielt das Thema Tradition beim MSV Duisburg?

Tradition spielt eine zentrale und große Rolle. Der Spielverein ist ein Gründungsmitglied der Bundesliga und kann sich glücklich schätzen, sich Traditionsverein nennen zu dürfen. Der MSV erfreut sich einer sehr großen Fangemeinde. Das kann man aktuell ja auch in der Regionalliga an jedem Wochenende beobachten. Das bleibt aber nicht von alleine so. Das muss man hegen und pflegen.

Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Claim #MSVereint?

Vor diesem Hintergrund ist dieser Claim entstanden und wir setzen ihn gemeinsam mit unseren Sponsoren und Fans auch um. Es gibt genügend Beispiele aus der Bundesliga von Vereinen mit einer großen Tradition, die aber dort inzwischen nicht mehr spielen, weil andere Vereine, meist an kleineren Standorten, in den vergangenen Jahren besser gearbeitet haben. Insofern ist Tradition auf der einen Seite wunderbar, auf der anderen Seite aber auch Verpflichtung, sich permanent zu überprüfen und an seiner Leistungsfähigkeit zu arbeiten.

Informationen zur Veranstaltung Spielort: Westenergie Sporthalle Mülheim / An den Sportstätten 6 / 45468 Mülheim a.d.R. Zeiten: Sonntag, 5. Januar 2025 Einlass: 11 Uhr Beginn: 12 Uhr Teilnehmer: Rot-Weiss Essen (Titelverteidiger), VfL Bochum, FC Schalke 04, MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen, SG Wattenscheid 09, 1. FC Köln, Mülheim ALL STARS Eintritt: Vollzahler: 15,- EUR Ermäßigt: 11,- EUR (Schüler, Studenten, Rentner, etc. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt, jedoch ohne Sitzplatzanspruch) Vorverkauf: Online unter www.wir-lieben-tickets.de

Wie wollen Sie das erreichen?

#MSVereint schließt explizit alle ein. Und es ist ein Pfund des MSV, dass wir nicht nur ein Traditionsverein sind, sondern sich viele Menschen in und um Duisburg für den Verein begeistern und motivieren lassen. #MSVereint meint auch, dass wir unsere Arme ausbreiten und sichtbarer werden wollen in der Stadt, aber auch in der Region. Denn auch wir sind ein Klub des Ruhrgebiets und ein Klub in NRW. Insofern ist die Teilnahme am NRW-Traditionsmasters eine wunderbare Gelegenheit, diesen Claim zu leben.

Nach dem Tiefpunkt im Sommer mit dem Abstieg in die Regionalliga zeigt die Entwicklung wieder deutlich nach oben. Sind Sie manchmal selbst überrascht, wie schnell Sie den Turnaround geschafft haben?

Das konnte man tatsächlich so nicht erwarten, wie wir das jetzt in dem knappen letzten halben Jahr erleben durften. Wir haben darauf gehofft, so eine ähnliche Entwicklung zu nehmen. Wenn wir an das Ende der vergangenen Saison zurückdenken, dann ist das schon ein sehr positives Szenario, das uns als Verein guttut und das Umfeld und die Menschen in der Stadt Duisburg begeistert.

Und das, obwohl das Spiel gegen den MSV Duisburg für jeden Gegner in der Regionalliga das Spiel des Jahres ist!

So geht es eigentlich jedem Verein, den wir besuchen. Unsere Fans sorgen dafür, dass wir auch auswärts der Zuschauermagnet der Liga sind. Das alles ist keine Selbstverständlichkeit. Das bedeutet Pokalspielatmosphäre an jedem Wochenende für unsere Jungs. Und Pokalspiele haben es so an sich, dass sich nicht immer der Favorit durchsetzt. Insofern ist vor dem Hintergrund, dass die Mannschaft ja in der Tat vor der Saison komplett neu zusammengestellt ist, beachtlich, was das Team bis hierher geleistet hat.

Die MSV-Anhänger träumen bereits vom direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga …

Es ist klar, dass wir idealerweise nach einer Saison wieder aus der Regionalliga raus und den Weg zurück in den Profifußball finden wollen. Vor diesem Hintergrund sind wir sehr zufrieden, dass die Zuschauerzahlen bei uns in der schauinsland-reisen-arena, aber auch auswärts so hoch sind. Das ist für uns Verpflichtung, den Weg, den wir eingeschlagen haben, weiterzuverfolgen und weiterzugehen.