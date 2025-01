Der MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen eröffnen am Freitag den Spieltag in der Regionalliga West. Ein Rösler-Dreierpack sorgte schon einmal für einen RWO-Kantersieg beim MSV. Weisse noch?

Am Freitag (31. Januar, 19:30 Uhr) eröffnen der MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen den 20. Spieltag der Regionalliga West. Auch wenn die bisherige Statistik eher für den MSV spricht, gibt es ein Auswärtsspiel, an das sich RWO-Fans sicher gern zurückerinnern. Weisse noch?

Am letzten Spieltag der 2. Bundesliga in der Saison 2001/02 mussten die Oberhausener zu den Zebras. Während die Mannschaft von Trainer Pierre Littbarski auf Platz zehn weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg noch etwas zu tun hatte, stand RWO nur einen Punkt vor dem Karlsruher SC auf einem Nichtabstiegsplatz.

Zittern war allerdings nicht unbedingt angesagt, denn hinter Oberhausen stand auch noch die SpVgg Unterhaching, punktgleich mit dem KSC. Und wie es der Spielplan wollte, reiste die Mannschaft aus Bayern am letzten Spieltag zum KSC.

Es hätte also einem Unentschieden bedurft, damit beide Mannschaften zu RWO aufschließen. Ob des besseren Torverhältnisses hätte RWO dann schon mit zwölf oder mehr Toren verlieren müssen, um abzusteigen – also eher unwahrscheinlich.

Rösler mit Dreierpack – RWO feiert Derbykantersieg

Die Elf von Übungsleiter Aleksandar Ristic, der in der Saison für Dragoslav Stepanovic übernommen hatte, überließ aber nichts dem Zufall und legte sofort los. Sascha Rösler sorgte mit zwei Toren (8., 10.) für eine 2:1-Führung. In der neunten Minute hatte Rafal Grzelak für den 1:1-Ausgleich gesorgt. Das Tempo sollten beide Mannschaften allerdings nicht halten, bis zur Halbzeit passierte nicht mehr viel.

In der 60. Minute vervollständigte Rösler dann seinen Dreierpack, in der 90. legte Pawel Wojtala noch einen drauf - 4:1 in Duisburg, die das Derby allerdings eher wie ein Trainingsspiel angingen.

Mit dem Abstieg hatte RWO damit natürlich nichts zu tun, da man die Saison mit einer Serie von acht Spielen ohne Niederlage abschloss. Den Weg in die Drittklassigkeit traten am Ende die SpVgg Unterhaching, der 1. FC Saarbrücken, der 1. FC Schweinfurt und der SV Babelsberg an. RWO beendete die Saison mit 42 Punkten auf Rang 12 - einen Punkt und einen Platz hinter dem MSV.

RWO hofft, auch am Freitag mit einem Auswärtssieg punkten zu können, um näher an den MSV heranzurücken – so wie am letzten Spieltag der Saison 2001/02. Weisse noch?