Die Sportfreunde Lotte dürfen nach dem Weiterkommen beim ASC 09 Dortmund weiter von der nächsten DFB-Pokal-Teilnahme träumen.

Der Regionalligist aus Lotte traf im Viertelfinale des Westfalenpokals auf alte Bekannte. Der ASC 09 Dortmund empfing im Emscherstadion die Sportfreunde, um im direkten Duell den Einzug ins Halbfinale zu entscheiden. Am Ende setzte sich der Favorit durch.

Vincent Schaub brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung. Daraufhin übernahmen die Dortmunder zunehmend das Spielgeschehen und erspielten sich die besseren Chancen. Doch die Sportfreunde blieben eiskalt und erhöhten durch den starken Johannes Sabah auf 2:0 (80.). Es wurde noch einmal spannend, als der Kapitän des Oberligisten Jan-Patrick Friedrich nur wenige Minuten später per Kopf zum 1:2-Endstand traf.

Dem Regionalligisten wurde in diesem nassen Pokal-Krimi einiges abverlangt. Die laufstarken Dortmunder zeigten eine gute Leistung, doch die Sportfreunde entschieden das Spiel durch pure Kaltschnäuzigkeit für sich. „Im Pokal geht es darum, weiterzukommen. Und das haben wirgeschafft“, erklärte der Kapitän der Sportfreunde, Fatlum Elezi, nach dem Spiel.

Die Sportfreunde aus Lotte wussten genau, was auf sie zukommen würde. „Den ASC kennen wir ja, haben vor zwei Jahren auch gegen sie verloren und wussten, dass sie einen guten Fußball spielen“, sagte Elezi nach dem Spiel.

Schlussmann Steffen Westphal hielt für lange Zeit die Null für die Sportfreunde. Der 25-Jährige entschärfte mehrere Hochkaräter der Dortmunder und musste nur einmal chancenlos hinter sich greifen. Ein starker und wichtiger Auftritt des gebürtigen Paderborners, der maßgeblich zum Sieg seiner Mannschaft beitrug.

Dieses ohnehin schon knifflige Pokalspiel wurde durch das Wetter und die Platzbedingungen zusätzlich erschwert. Da im Aplerbecker Waldstadion die nötige Beleuchtung fehlte, wurde das Viertelfinale im Emscherstadion ausgetragen - es musste auf nassem Kunstrasen gespielt werden. Elezi und seine Mannschaft hatten sich jedoch darauf eingestellt: „Das Wetter war so angekündigt und schrie nach einem Pokalfight unter nicht optimalen Bedingungen, die wir sonst gewohnt sind“, sagte er.

In der Liga geht es für die Sportfreunde erst kommende Woche weiter. Dann gastiert man beim Schlusslicht aus Wuppertal und möchte an die starke Leistung anknüpfen. „Wir wollen weiterhin unsere fußballerischen Qualitäten zeigen und beweisen, dass wir nicht umsonst in die Regionalliga aufgestiegen sind“, sagte Elezi. Anstoß der Partie ist am 23.11.2024, um 14 Uhr.