Während Bezirksligist TuS Lipperreihe Vorjahressieger Arminia Bielefeld am Rande einer Niederlage hat, feiern Rödinghausen und Ahlen im Westfalenpokal Schützenfeste.

Die nächsten Partien der 1. Runde im Westfalenpokal sind absolviert. Dabei setzten sich die Favoriten am Dienstagabend (6. August) durch und lösten ihre Aufgaben - wenn auch ausgerechnet der Titelverteidiger einer Blamage nur gerade so noch entgehen konnte.

Denn für Drittligist Arminia Bielefeld ging es zu TuS Lipperreihe. Beim Bezirksligisten erwischten die Gäste zunächst einen guten Start, gerade Ex-Schalker Nassim Boujellab zeigte sich zu Beginn in Torlaune und brachte die Arminia mit seinem Doppelpack (2., 21.) vermeintlich komfortabel auf die Siegerstraße.

Nach einem 2:0 nach 45 Minuten starteten dann aber die Gastgeber besser in den zweiten Durchgang, Jean-Luca Schulz stellte mit seinem Treffer (53.) den Anschluss her. Und dabei sollte es nicht bleiben, Leo Heidemann (81.) erzielte tatsächlich den Ausgleich. Die Bielefelder rannten an, doch der Außenseiter verteidigte leidenschaftlich und hielt das Remis.

So musste die Entscheidung vom Punkt fallen, ohne Verlängerung ging es direkt ins Elfmeterschießen. Und auch hier mühte sich die Arminia, musste einen Matchball überstehen und entschied die Partie am Ende doch noch für sich. Nach dem 8:7 (n.E.) müssen die Bielefelder die Segel noch nicht streichen und können auf die Titelverteidigung hoffen.

Rödinghausen und Ahlen in Torlaune - neun Spiele noch offen

So richtig torhungrig präsentierte sich an diesem Dienstagabend Simon Engelmann. Der Angreifer war mit dem SV Rödinghausen beim Bezirksligisten SV Höxter zu Gast und trug insgesamt sieben Treffer (17./26./33./34./40./56./66.) zum überdeutlichen 13:0 (8:0)-Sieg für den SVR bei. Die übrigen Treffer für die Gäste besorgten Ole Hoch (6.), Paterson Chato (38.), Jonathan Riemer (42.), Noah Gabriel Heim (54.), Patrick Kurzen (68.) und Finn Luca Horn (87.).

Im dritten Spiel des Abends war Regionalliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen bei Fatih Türkgücü Meschede aus der Landesliga gefordert. Und der Oberligist tat sich zunächst schwer, erzielte aber durch Bruno Soares (41.) das wichtige 1:0 kurz vor der Pause. Aus den Kabinen heraus rollten die Ahlener dann über die Gastgeber hinweg und feierten nach 90 Minuten ein 7:1.

Noch neun Spiele der ersten Runde sind nicht gespielt. Bereits am Mittwoch (7. August, ab 18.30 Uhr) sind dabei mit den Sportfreunden Lotte, dem FC Gütersloh, Türkspor Dortmund und dem SC Wiedenbrück vier Regionalligisten im Einsatz. Komplettiert wird die Auftaktrunde dann eine Woche später (Mittwoch, 14. August) unter anderem von Drittligist SC Verl.