Westfalenpokal: Münster deklassiert den SC Verl und steht im Finale

Das Finale im Westfalenpokal steht. Zwei Regionalligisten werden den Sieger unter sich ausmachen.

Preußen Münster - SC Verl 3:0

Im ersten Halbfinale setzte sich der Regionalligist Preußen Münster souverän mit 3:0 (2:0) gegen den leicht favorisierten Drittligisten SC Verl durch. Und man merkte, wer Selbstvertrauen hat und wer nicht. Münster, die in der Regionalliga aufsteigen wollen, traten mit breiter Brust an. Verl, in Liga drei in Abstiegsgefahr, lief fast nur hinterher.

Und das von Beginn an. Denn Münster ging schon nach zwei Minuten in Führung. Alexander Langlitz bediente Deniz Bindemann, der aus kurzer Distanz traf. Vor 2311 Zuschauern legte Nicolai Remberg noch vor der Pause nach. In VfL-Bochum-Manier legte der Torwart Max Schulze Niehues den Treffer vor. Kurz danach war die Partie gelaufen, denn Verls Aaron Berzel sah Gelb-Rot.

Die Überzahl nutzte Münster - Langlitz legte nach 52 Minuten das 3:0 nach. Verl war fortan um Schadensbegrenzung bemüht, auch Münster schaltete einen Gang zurück, schließlich wartet in der Liga nun der Endspurt und das Duell mit Rot-Weiss Essen um den Aufstieg. Da warte am Sonntag (14 Uhr) die schwierige Aufgabe bei Schalkes U23, die nach dem Trainerwechsel im Aufwind sind und im Abstiegskampf jeden Punkt benötigen.

SV Rödinghausen - Rot Weiss Ahlen 2:1

Im Finale des Westfalenpokals trifft Preußen Münster auf den SV Rödinghausen. Im Heimspiel gegen Rot Weiss Ahlen gab es einen 2:1 (2:0)-Erfolg. Patrick Choroba und Yassin Ibrahim brachten die Hausherren vor der Pause in Front, Mirko Schuster verschoss sogar noch einen Elfmeter. Nach 63 Minuten verkürzte Patrik Twardzik für Ahlen.