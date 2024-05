3. Liga: Sportclub Verl verpflichtet Innenverteidiger aus der Regionalliga

Der Sportclub Verl hat die nächste Personalie unter Dach und Fach gebracht. Ein Innenverteidiger kommt.

Innenverteidiger Fynn Otto (22), wechselt zur nächsten Saison aus der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt zum SC Verl in die 3. Liga.

Während der aktuellen Saison in der Regionalliga Südwest absolvierte er 23 Spiele für die Eintracht Reserve und erzielte dabei zwei Tore. Aktuell laboriert er an einer Schulterverletzung.

Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange ist von Otto überzeugt: "Als Innenverteidiger zeigt Fynn ein exzellentes Aufbauspiel und beweist seine Stärke in den Zweikämpfen sowohl am Boden als auch in der Luft. Dank seiner erstklassigen fußballerischen Ausbildung bei Eintracht Frankfurt freuen wir uns darauf, ihn beim nächsten Schritt seiner Profikarriere zu unterstützen."

Nach Lukas Demming vom Wuppertaler SV ist Otto der zweite Verler Neuzugang aus der Regionalliga.

SC Verl: Viele Verler sind auf dem Markt sehr begehrt

16 Verträge - inklusive der drei Leihspieler Robin Friedrich (SC Paderborn II), Mateo Biondic (Eintracht Trier), Eduard Probst (FC Gütersloh) - sind ab dem 1. Juli 2024 an der Poststraße gültig. 13 Kontrakte laufen aus.

Darunter sind auch die Arbeitspapiere von Leistungsträgern wie Luca Unbehaun, Nico Ochojski, Tom Baack, Maximilian Wolfram oder Yari Otto. Nach RevierSport-Informationen haben bei diesen Spielern schon einige Dritt- aber auch Zweitligisten angeklopft.

Lange: "Natürlich sind die Jungs auch woanders begehrt. Wir haben aber sportliche Argumente für unsere Leistungsträger. Wir spielen einen attraktiven Fußball und standen zwischenzeitlich sogar auf Relegationsrang drei. Wir haben auch einiges zu bieten. Wir werden um unsere Leistungsträger kämpfen. Dass es schwer wird, wissen wir. Wir sind der SC Verl und wissen um unsere Vor- aber auch Nachteile."

Zwei Spieltage vor dem Saisonende in der 3. Liga rangiert der SC Verl mit 50 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz und wird in 2024/2025 in seine vierte Drittliga-Saison in Serie gehen.