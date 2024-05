Der SV Rödinghausen spielt insgesamt eine enttäuschende Regionalliga-West-Saison 2023/2024. Eigentlich wollte der SVR oben angreifen. Das soll in der neuen Serie nachgeholt werden.

Platz sechs und 24 Punkte Rückstand auf Meister Alemannia Aachen: So sieht die Ausgangslage des SV Rödinghausen zwei Spieltage vor dem Saisonende 2023/2024 aus.

2024/2025 soll alles besser werden. "Wir sind mit der Saison natürlich nicht zufrieden. Wir haben uns definitiv mehr ausgerechnet. Aber wir haben unter Trainer Farat Toku auch eine Weiterentwicklung vollzogen. Da wollen in der kommenden Vorbereitung weitermachen und gut aus den Startlöchern kommen", erklärt Alexander Müller, Geschäftsführer Sport des SV Rödinghausen.

Toku hatte für den glücklosen Carsten Rump übernommen und in 19 Pflichtspielen als SVR-Trainer neun Siege eingefahren. Zudem waren fünf Unentschieden und fünf Niederlagen dabei. "So langsam merkt man, dass die Luft bei den Jungs raus ist. Auch wir sehnen uns das Saisonende herbei", sagt Müller.

Rödinghausen hat nur einen Sieg aus den letzten sechs Begegnungen eingefahren. Für die Ostwestfalen geht es noch zu Fortuna Düsseldorf II und zum Abschluss gegen Fortuna Köln, dann wird ein Haken hinter 2023/2024 gemacht.

Wir wollen keine Parolen herausposaunen. Es gilt eine gute Vorbereitung zu absolvieren und ordentlich in die Saison zu kommen. Alles andere wird man dann sehen. Alexander Müller

Ab dem 1. Juli 2024 sind noch 18 aktuelle SVR-Spieler weiter am Wiehen beschäftigt. Lediglich die Abgänge von Mirko Schuster (Eintracht Trier) und Mordecai Zuhs, der sich zuletzt beim 1. FC Düren vorstellte, stehen fest. "Wir planen mit fünf bis sechs Zugängen. Wir wollen neue Konkurrenzsituationen und Frische im Kader schaffen. Wir sind da auf einem guten Weg in einigen Fällen Vollzug zu melden", verrät Müller.

Ramien Safi, der an 13 Rödinghauser Regionalliga-Treffern beteiligt war, ist noch nicht weg, wird es aber bald sein. Auch Müller weiß, dass der 24-Jährige nach der laufenden Saison und aktuell 32 Spielen (zehn Tore, drei Vorlagen) nicht zu halten sein wird. "Er wird uns zu 99,9 Prozent verlassen. Sein Weg wird höherklassig führen. Das traue ich Ramien auch absolut zu", betont der SVR-Manager.

Ohne Safi, dafür aber mit bis zu sechs neuen Spielern: Was geht dann in der Saison 2024/2025 für den SV Rödinghausen? Müller antwortet diplomatisch: "Wir wollen keine Parolen herausposaunen. Es gilt eine gute Vorbereitung zu absolvieren und ordentlich in die Saison zu kommen. Alles andere wird man dann sehen."