Im Niederrheinpokal-Viertelfinale empfängt Ratingen 04/19 den MSV Duisburg. Jetzt ist klar, wo gespielt wird.

Der MSV Duisburg und der Niederrheinpokal: in den vergangenen Jahren keine glückliche Beziehung. Das soll sich in dieser Saison ändern. Immerhin stehen die Zebras mal wieder im Viertelfinale. Und dieses wirft allmählich seine Schatten voraus: Am Sonntag, 17. November (15 Uhr, RS-Liveticker), trifft der MSV auf Ratingen 04/19.

Nun ist auch klar, wo gespielt wird: im Ratinger Stadion. Zunächst war fraglich, ob die Spielstätte tauglich für eine Partie dieser Größenordnung gemacht werden kann. Doch bei einer Sicherheitsbesprechung zum Start in die Woche erhielt der Verein grünes Licht, wie er mitteilte.

"18 Entscheidungsträger zusammenzutrommeln war nicht einfach", berichtete Germania-Präsident Jens Stieghorst anschließend in der Rheinischen Post (RP). "Patrick Anders war der Hauptgastgeber hier und hat alles direkt in die richtige Richtung geführt. So kamen Bedenken, mit denen wir gerechnet hatten, gar nicht erst auf. Am Tisch waren nur Möglichmacher, und es ist der ausdrückliche Wunsch der Stadt und der Dezernenten, dass das Spiel hier stattfinden kann."

Einige Arbeiten müssen bis zum Spieltag noch erledigt werden. Unter anderen gilt es, Zäune zu errichten, um die Fanlager von MSV und 04/19 zu trennen. Zudem bedarf es Puffer- und Bewegungszonen für Polizei, Feuerwehr und Sicherheitskräfte, wie es in der RP heißt.

Rund 3000 Besucher werden zum Pokalspiel in Ratingen erwartet. Die Gesamtkapazität von 4500 Plätzen verringert sich durch Sicherheitsvorgaben ein wenig. Aus Duisburg werden rund 1500 Fans erwartet. Zum Ticketprozedere möchte sich der Verein zeitnah äußern. Eine Tageskasse am Spieltag wird es nicht geben.

"Wir werden weder an Toiletten, noch an Verpflegung, noch an der Sicherheit sparen", kündigte Stieghorst. "Das soll ein Fußball-Fest für Fans und Familien werden. Dafür werden wir alles tun."

Und womöglich wird es ja auch ein Fest aus sportlicher Sicht für die Ratinger. In der Oberliga Niederrhein kriselt das Team zwar. Doch im Pokal zogen sie in den vergangenen beiden Jahren ins Halbfinale ein. Weniger ruhmreich lief es in diesem Zeitraum für den MSV. Zuletzt war zweimal in der zweiten Runde Schluss.