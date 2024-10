Am Freitag wird das Viertelfinale im Niederrheinpokal ausgelost - und der MSV Duisburg ist dabei. Trainer Dietmar Hirsch würde sich über einen Gegner besonders freuen.

In der Sommervorbereitung gab es das Duell zwischen dem Drittligisten MSV Duisburg und dem Oberligisten SV Sonsbeck bereits. Mit 7:1 gewannen die Zebras damals. Geht es nach MSV-Trainer Dietmar Hirsch, dürfen sich diese Ereignisse wiederholen.

Denn im Niederrheinpokal sind beide Klubs noch vertreten - und könnten am Freitag, 25. Oktober, 15 Uhr, im Viertelfinale gegeneinander gelost werden. "Ich fände es sehr schön, gegen Sonsbeck zu spielen. Zu deren Trainer Heinrich Losing habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Sonsbeck ist ein angenehmer Verein. Zudem habe ich mit meinem Ex-Klub 1. FC Bocholt im vergangenen Jahr dort gespielt, genauso wie mit dem MSV in der Sommervorbereitung."

So oder so zählt für Hirsch aber vor allem das Weiterkommen. "Wir möchten sowohl in der Meisterschaft als auch im Pokal im neuen Jahr ein Wort mitsprechen." Dafür müssen die Zebras ins Niederrheinpokal-Viertelfinale vordringen.

Gegebenenfalls muss Duisburg dafür auch ein Kaliber wie Rot-Weiss Essen aus dem Weg räumen. Auch RWE ist ein möglicher Gegner. "Das ist mir völlig egal. Wenn ich den Pokal gewinnen will, dann muss ich sowieso jeden schlagen. Es gibt viele Konstellationen, die in einem möglichen Finale gut wären. Dazu zählen aber nicht nur wir."

Hirsch nannte auch Rot-Weiß Oberhausen. Sollte der Wuppertaler SV gegen den FC Kray gewinnen, wäre ein weiterer Regionalligist im Rennen. "Es spitzt sich zu. Fast alle Top-Mannschaften sind noch dabei. Es gibt aber sowieso keine leichten Lose mehr. Wer jetzt noch dabei ist, der hat es sich verdient."

Das Achtelfinale in der Übersicht

SSVg Velbert - MSV Duisburg 0:3

VfB 03 Hilden - Rot-Weiss Essen 0:2

SV Sonsbeck - TVD Velbert 3:1

TSV Meerbusch - Union Nettetal 6:8 n.E.

VfB Homberg - Rot-Weiß Oberhausen 0:1

SC St. Tönis - Germania Ratingen 04/19 1:2

Mittwoch, 23. Oktober 2024, 19:30 Uhr

ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Bocholt 1:4

Mittwoch, 30. Oktober 2024, 19:30 Uhr

Wuppertaler SV - FC Kray

So geht es weiter

Viertelfinale: 17. November 2024

Halbfinale: 23. März 2025

Endspiel / Finaltag der Amateure: 24. Mai 2025