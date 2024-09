Rot-Weiß Oberhausen steht im Niederrheinpokal-Achtelfinale. Der Regionalliga-West-Spitzenreiter löste die Aufgabe bei einem Essener Landesligisten souverän.

Vor rund 1000 Fans gewann Rot-Weiß Oberhausen am Wasserturm in Essen bei Adler Union Frintrop mit 3:0.

Rot-Weiß Oberhausen legte gut los und schnürte den Essener Landesligisten am heimischen Wasserturm in der eigenen Hälfte ein. In der 12. Minute folgte dann die Belohnung für das Powerplay: Mit der ersten richtigen Chance ging RWO in Führung. Timo Böhm schlug halbrechts die Flanke, die Timur Kesim per Kopf ins rechte Eck vollendete. In der 18. Minute wollte es Kesim dann zu präzise machen, als er per Kopf nur den Pfosten traf.

RWO war in der ersten Halbzeit in allen Belangen die bessere Mannschaft. Kerem Yalcin (29.) zwang Justin Kirstein zu einer Glanztat. Die Frintroper konnten froh sein, dass es nur mit einem 0:1-Rückstand in die Pause ging.

In der zweiten Halbzeit machte es der Underdog aus der Landesliga besser und hielt RWO lange Zeit vom eigenen Tor weg. Der Regionalligist tat sich schwer in den zweiten 45 Minuten - es fehlte die Durchschlagskraft. Aber in der letzten Viertelstunde machte RWO dann alles klar.

Ozan Hot (74.) und Diamant Berisha (79.) erzielten das 0:2 und 0:3. Rot-Weiß Oberhausen steht im Niederrheinpokal-Achtelfinale. Um das Viertelfinal-Ticket geht es dann gegen den VfB Homberg.

Die Statistik zum Spiel

Adler Union Frintrop: Kirstein - Herzog, Nübel, Bönisch (69. Stukator), Engelberg - Ohters (63. Hoffmann), Heinsen, Rauschtenberger, Wissing - Reiners (83. Ridder), Zwikirsch (69. van den Woldenberg)

Rot-Weiß Oberhausen: Benz - Öztürk, Kayser (63. Gueye), Schlax (46. Ngyombo) - Böhm (35. Donkor), Berisha, Yalcin, Hot - Thissen (78. Demirarslan), Kesim (81. Burghard), Ezekwem

Schiedsrichter: Emircan Kandemir

Tore: 0:1 Kesim (12.), 0:2 Hot (74.), 0:3 Berisha (79.)

Gelbe Karten: Bönisch - Donkor, Burghard

Zuschauer: 920

Alle Achtelfinals im Überblick:

VfB Hilden - Rot-Weiss Essen

SSVg Velbert - MSV Duisburg

FC Kray - DV Solingen/Wuppertaler SV

SV Sonsbeck - TVD Velbert

SC St. Tönis - Germania Ratingen

ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Bocholt

TSV Meerbusch - Union Nettetal

VfB Homberg - Rot-Weiß Oberhausen