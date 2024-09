Der 1. FC Bocholt hat das Niederrheinpokal-Achtelfinale souverän erreicht. Bei den Sportfreunden Baumberg siegte der Regionalligist mit 5:2.

Die erste Krise in der noch jungen Saison 2024/2025 hat der 1. FC Bocholt gemeistert und ist wieder in der Erfolgsspur.

Nach dem Sieg in der Liga gegen den KFC Uerdingen meisterte der amtierende Regionalliga-West-Vize auch die Hürde Sportfreunde Baumberg im Niederrheinpokal und siegte mit 5:2. Zur Erinnerung: In der vergangenen Saison schied Bocholt nach einem 0:3 in Baumberg aus.

Doch diesmal zeigte die Mannschaft von Trainer Björn Mehnert eine ansprechende Leistung. Dieser zeigte sich zufrieden: "Insgesamt hat es die Mannschaft gut gemacht. Es war ein souveräner Sieg. Wir hätten in der ersten Halbzeit sogar noch ein, zwei Tore mehr machen können. Am Ende haben es die Jungs souverän heruntergespielt und die Abläufe waren wieder drin. Man merkt, dass das Selbstvertrauen wieder etwas gestiegen ist. Wir sind gegen einen Oberligisten eine Runde weiter gekommen, und jetzt warten wir, wenn wir nun zugelost bekommen."

Raphael Assibey-Mensah musste kurzfristig passen. Doch der FCB-Coach gab beim Außenbahnspieler Entwarnung. "Es war nur eine leichte Verhärtung, aber wir wollten nichts riskieren", sagte Mehnert. In Baumberg gab es auf Seiten des FCB auch zwei Debütanten: Neuzugang Johannes Dörfler sowie Innenverteidiger Kaspar Habering sammelten ihre ersten Pflichtspiel-Minuten im Dress des FCB.

Gut möglich, dass der schnelle Flügelspieler Assibey-Mensah schon am Samstag (14. September, 14 Uhr) wieder dabei ist. Dann geht es für den 1. FC Bocholt in der Regionalliga West beim 1. FC Düren weiter.

Die Statistik zum Spiel

Sportfreunde Baumberg: Schwabke - M'Bengue, Brünen, Klotz (27. Sitter), Hömig, Schnadt, Sarikaya (70. Matsuzoe), Turay, Haderer, Oscasindas, Mabanza (90. Topal)

1. FC Bocholt: Fox - Riedel, Donner, Holldack, Euschen, Wellers, Stojanovic, (71. Hirschberger) Shubin (81. Klann), Lorch, Gösweiner (46. Akritidis), Janssen (46. Harbering)

Schiedsrichter: Jonah Samuel Nije Besong

Tore: 0:1 Holldack (13.), 0:2 Euschen (33.), 0:3 Holldack (38.), 0:4 Euschen (39.), 1:4 Sitter (44.), 2:4 Sarikaya (61.), 2:5 Donner (86.)

Zuschauer: 432