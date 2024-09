Einiges geboten in der 2. Runde des Niederrheinpokals. Viele Außenseiter schlagen sich gut, am Ende gibt es nur wenige Überraschungen.

Die 2. Runde im Niederrheinpokal ist zum größten Teil gespielt, 14 von 16 Achtelfinalisten sind gefunden. Der Großteil der Spiele fand am Sonntag (8. September) statt, an den Tagen zuvor hatten bereits Germania Ratingen (3:1 gegen SpVg Schonnebeck), der MSV Duisburg (5:0 gegen Hamborn 07) und der TVD Velbert (4:3 n.E. beim KFC Uerdingen) ihre Duelle für sich entschieden.

Am Sonntag gab es dann gleich elf Partien mit elf Siegern, die sich über den Einzug in die nächste Runde freuen konnten. Unter anderem Titelverteidiger Rot-Weiss Essen, der seiner Favoritenrolle beim starken Oberligisten 1. FC Mülheim gerecht wurde und mit Mühe ins Achtelfinale einzog. (Zum Spielbericht)

Regionalligist 1. FC Bocholt machte es gegen den Mülheimer Ligakonkurrenten Sportfreunde Baumberg besser und entschied die Partie insbesondere durch die Doppeltorschützen Jan Holldack (13., 38.) und Cedric Euschen (33., 40.) in einer starken Phase vor der Pause, zu der die Bocholter bereits 4:1 führten. Am Ende siegte der FCB 5:2.

Doch ansonsten gaben sich die Oberligisten kaum eine Blöße. Der VfB Hilden löste sein Ticket mit einem 3:0 Sieg beim SV Scherpenberg, mit der SSVg (5:0 beim VfL Jüchen-Garzweiler) schaffte es auch der zweite Velberter Vertreter in die Runde der letzten 16.

Kray wirft Oberligisten raus, warten auf RWO und WSV

Oberliga-Aufsteiger SV Biemenhorst hingegen musste die Segel streichen. Beim FC Kray, der damit als klassentiefster Klub das Achtelfinale erreichte, kassierte der Aufsteiger trotz zeitweiser Überzahl mit 1:3.

Der VfB Homberg ist nach einem 2:0-Sieg beim SC Kapellen-Erft bei der nächsten Auslosung ebenfalls dabei. Gleiches gilt für den ETB Schwarz-Weiß Essen, der bei seinem 2:0 in Kleve bis in die Schlussminuten zittern musste. Auch für den SV Sonsbeck (2:1 beim 1. FC Monheim), den TSV Meerbusch (3:1 bei DJK Neuss-Gnadental) und Union Nettetal (3:2 in Büderich) geht die Pokalreise weiter.

Einmal ging es an diesem Sonntag zudem in die Extraschicht, nach 90 Minuten hieß es zwischen dem VfR Fischeln und dem SC St. Tönis 1:1, auch in der Verlängerung konnte der VfR die erneute Gästeführung ausgleichen. So musste die Entscheidung vom Punkt fallen, St. Tönis verwandelte alle seine Versuche und zog am Ende mit 6:4 nach Elfmeterschießen in die nächste Runde ein.

Zwei Achtelfinalisten fehlen nun noch, die Partien Adler Union Frintrop - Rot-Weiß Oberhausen (Dienstag, 24.9.) und DV Solingen - Wuppertaler SV (Mittwoch, 25.9.) werden erst Ende des Monats ausgetragen.

Die Achtelfinal-Teilnehmer im Überblick: Rot-Weiss Essen (3. Liga), MSV Duisburg, 1. FC Bocholt (beide Regionalliga), ETB Schwarz-Weiß Essen, Germania Ratingen, TVD Velbert, SSVg Velbert, VfB Hilden, VfB Homberg, SV Sonsbeck, TSV Meerbusch, Union Nettetal, SC St. Tönis (alle Oberliga), FC Kray (Landesliga) + die Sieger aus Adler Union Frintrop/Rot-Weiß Oberhausen und DV Solingen/Wuppertaler SV.