Im Mülheimer Ruhrstadion gab es keine Pokal-Überraschung. Oberligist MFC 97 unterlag den Drittliga-Profis von Rot-Weiss Essen.

4:0 gegen Sterkrade 06/07 und nun ein 2:0-Sieg beim Mülheimer FC: Rot-Weiss Essen steht im Achtelfinale des Niederrheinpokals. Doch das war in Mülheim ein hartes Stück Arbeit.

Rot-Weiss Essen kam gut in die Partie und konnte schon nach neun Minuten in Führung gehen. Nach einer Ecke von Lucas Brumme stand Michael Schultz völlig frei und köpfte den Ball zum 1:0 in die Maschen.

Doch wer nun dachte, dass der Drittligist kurzen Prozess machen würde, der wurde eines Besseren belehrt. Der Underdog aus der 5. Liga schüttelte sich kurz und suchte sein Glück in der Offensive.

In der 21. Minute dann die Riesen-Chance für den MFC: Cem Sabanci schob Jose-Enrique Rios Alonso den Ball durch die Beine und scheiterte dann an RWE-Keeper Felix Wienand. Es sollte sich bis zur Pause ein Spiel auf Augenhöhe entwickeln. Doch die großen Torchancen blieben aus.

In der zweiten Hälfte gehörte Rot-Weiss Essen das erste dicke Ding: Über Gianluca Swajkowski und Ramien Safi, der ab Minute 46 für Joseph Boyamba spielte, landete der Ball im Strafraum bei Leonardo Vonic (58.), dessen Schuss wurde aber abgeblockt.

Der MFC hatte aber auch weiter seine Chancen - so in der 66. Minute: Robert Molango kam aus 18 Metern frei zum Abschluss, aber sein Versuch wurde, ähnlich wie bei Vonic in der 58. Minute, im letzten Moment geblockt.

Rund zehn Minuten vor Schluss machte RWE dann den Sack gegen aufopferungsvolle Mülheimer zu. Die Mannschaft von Christoph Dabrowski spielte schnell über außen, Eric Voufack legt auf Kelsey Meisel ab und der ließ sich diese Chance nicht entgehen - 2:0 (82.). Dabei blieb es auch. Der Niederrheinpokal-Sieger von 2023 und 2024 steht damit auch in der Saison 2024/2025 im Achtelfinale.

Die Statistik zum Spiel

Mülheimer FC 97: T. Isik - Dalyanoglu (86. Hotta), Kayaoglu, Maluze, Aydin - Anadol (62. M. Isik), Sabanci (64. Yildirim), Beira (72. Weber) - Sat, Uzun (88. Karkar), Molango

Rot-Weiss Essen: Wienand - Kaiser, Rios Alonso, Schultz, Brumme - Müsel, Swajkowski (74. Voufack) - Boyamba (46. Safi), Berisha (60. Arslan), Meisel (84. D'Haese) - Vonic (63. Wintzheimer)

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski

Tore: 0:1 Schultz (7.), 0:2 Meisel (82.)

Gelbe Karten: Beira, Dalyanoglu - Boyamba, Safi

Zuschauer: 1359