Erst am Freitag hatte Kilian Pagliuca seinen Vertrag beim MSV Duisburg unterschrieben. Im Niederrheinpokal gegen Hamborn (5:0) stand der Neuzugang direkt von Beginn an auf dem Platz.

Das Trikot mit der Rückennummer 20 war noch gar nicht mit Namen beflockt und doch gab es direkt viel Applaus von den Rängen, als der Name von Kilian Pagliuca durch die mit über 8.000 Zuschauern gut besuchte Schauinsland-Reisen-Arena gerufen wurde.

Als Testspieler gekommen überzeugte der Offensivmann Dietmar Hirsch in der abgelaufenen Trainingswoche.

Der Lohn: Ein Startelfeinsatz im Niederrheinpokal-Zweitrundenspiel gegen Hamborn 07 (5:0). Der 39-fache Dritttligaspieler war sogar bei der Entstehung des ersten Treffers von Jan-Simon Symalla beteiligt.

„Er hat es sehr gut gemacht, sonst hätte er nicht gespielt“, sagte Hirsch. „Es war genau der richtige Zeitpunkt, um direkt Spielpraxis zu sammeln. Er hat in bestimmten Situationen das Spiel beruhigt, was uns in der Vergangenheit ein bisschen gefehlt hat. Seine Erfahrung wird uns in den nächsten Regionalligaspielen guttun.“

Solche Spiele sind nie einfach und muss man einfach professionell angehen. Mannheim ist auch gegen einen Siebtligisten rausgeflogen Kilian Pagliuca

Die besondere Atmosphäre hat der Schweizer, der zuletzt bei Alemannia Aachen und dem Chemnitzer FC aktiv war, genossen. „Ich kenne die gute Stimmung natürlich noch aus Aachen. Es war überragend, was die Fans in so einem Pokalspiel geleistet haben. Das gibt uns natürlich eine Extra-Motivation. Wenn man für einen Traditionsverein wie den MSV spielt, ist es unsere Pflicht, immer alles zu geben.“

Auch wenn sich die Zebras gegen den tiefstehenden Landesligisten lange Zeit schwer getan haben und sich erst mit Beginn der Schlussviertelstunde in einen Rausch spielten, zeigte sich Pagliuca entspannt: „Solche Spiele sind nie einfach und muss man einfach professionell angehen. Mannheim ist auch gegen einen Siebtligisten rausgeflogen.“

Von den 100 Prozent ist der 28-Jährige zwar noch ein Stück entfernt. Mit dem Assist zeigte der Mittelfeldmann aber prompt sein Können. „Das ist meine Qualität. Ich spiele oft mit Risiko und liebe es einfach, solche Bälle in die Tiefe zu spielen wie vor dem 1:0. Ich hoffe, da kommen in der Saison noch ein paar dazu.“

Seine bereits bekannten Mitspieler Franko Uzelac, Malek Fakhro oder Kevin Kunz machte Pagliuca den Einstieg beim MSV leicht. Nun gilt es, den guten Start aus dem Pokal auch im Liga-Alltag fortzusetzen. Im Optimalfall schon im Topspiel am kommenden Samstag beim Spitzenreiter Fortuna Köln.