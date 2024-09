Mülheimer FC 97 gegen Rot-Weiss Essen: Am Sonntag, 8. September (15 Uhr), wird das Spiel der 2. Runde im Niederrheinpokal angepfiffen. Nun steht auch fest, wo die Partie stattfindet.

Am Dienstag, 3. September, gab es um den Spielort der Zweitunden-Begegnung im Niederrheinpokal zwischen dem Mülheimer FC 97 und Rot-Weiss Essen noch Verwirrung.

MFC-Trainer Ahmet Inal sagte, dass es bereits feststehe, dass das Spiel im Mülheimer Ruhrstadion über die Bühne gehen wird.

Eine Stunde nach dem der RevierSport-Bericht veröffentlich war, meldeten sich MFC-Verantwortliche und sagten, dass das doch noch nicht sicher sei. Eine Entscheidung der Sicherheitsbehörden wird es am Mittwoch erwartet. Das ist nun passiert.

Das Spiel zwischen dem Mülheimer FC 97 und Rot-Weiss Essen findet am Sonntag (8. September, 15 Uhr) im Ruhrstadion in Mülheim an der Ruhr statt. Die Polizei Essen/Mülheim und der Verband haben ihr grünes Licht für das Ruhrstadion erteilt.

So läuft der Kartenvorverkauf: Das Ruhrstadion bietet insgesamt 4999 Fans Platz. Die Ticketpreise betragen für die Tribüne 15 Euro, für Stehplätze 12 Euro und für ermäßigte Stehplätze 10 Euro. Der Vorverkauf startet am Freitag (5. September) und Samstag (6. September) von 16 bis 20 Uhr am Imbiss im Ruhrstadion. Die Fans von Rot-Weiss Essen können ihre Tickets im Vorverkauf an der Hafenstraße erwerben. Genauere Informationen zum Vorverkauf folgen durch den Drittligisten.

"Wir haben bis zuletzt unsere gesamte Energie und Ressourcen für die Umsetzung des Pokalspiels im Ruhrstadion aufgebracht und sind glücklich, alle Sicherheitsauflagen der Polizei erfüllt zu haben. Das Spiel kann in Mülheim an der Ruhr ausgetragen werden. Wir sind stolz, den Drittligisten RWE in Mülheim empfangen zu dürfen. Dieser Erfolg ist aufgrund der großen Unterstützung von Rot-Weiss Essen, der Polizei Essen/Mülheim und unseres starken Partners, der Stadt Mülheim an der Ruhr, zu verdanken. Ganz besonders danken wir der Polizei Essen/Mülheim, dass sie sich in der Kürze der Zeit so stark dafür eingesetzt hat, um das Spiel in Mülheim stattfinden zu lassen", berichtet Celal Cetinkaya, der 1. Vorsitzende des Mülheimer FC 97.

Ahmet Inal, Trainer des Oberligisten, betonte bereits am Dienstag gegenüber RevierSport, wie heiß seine Mannschaft auf RWE ist: "Für uns ist das ein mega Highlight und wir haben großen Respekt vor dem Gegner - mehr aber auch nicht. Wir haben ja schon letztes Jahr gesehen, was der ETB Schwarz-Weiß zum Beispiel geschafft hat: da musste RWE bis ins Elfmeterschießen. Unser Ziel wird es am Sonntag auch sein Rot-Weiss Essen vor Probleme zu stellen. Ich war selbst Profi und weiß aus Erfahrung, dass man solche Spiele gegen Amateure nicht gerne spielt. Das sind Pflichtaufgaben. Wir wollen diese Pokal-Hürde für RWE mit der Unterstützung unserer leidenschaftlichen Zuschauer so schwer wie möglich machen."