Mit gerade einmal 0:4 unterlag die Spielvereinigung Sterkrade 06/07 bei Rot-Weiss Essen. Zur Erinnerung: Es spielte ein Drittligist gegen einen Bezirksligisten.

Die Spielvereinigung Sterkrade 06/07 kann sehr stolz auf die Mannschaft und den gesamten Verein sein. Denn das, was der Oberhausener Bezirksligist am Dienstagabend (27. August) an der Essener Hafenstraße zeigte, war aller Ehren wert - auf und neben dem Platz.

Gegen den Drittligisten gab es nur ein 0:4. Und auf den Rängen feierten über 500 mitgereiste Fans die Mannschaft und den Klub.

"Zunächst einmal muss ich sagen, dass Rot-Weiss Essen ein richtig geiler Gastgeber war. Als wir dort ankamen, was schon alles hergerichtet. So etwas kennen wir aus der Bezirksliga natürlich nicht. Das hat sich schon geil angefühlt - professionell eben. Da konnten wir alle mal sehen, wie es im großen Fußball so zugeht", erzählt Lars Mühlbauer am Tag danach unserer Redaktion.

Der Trainer der Sterkrader platzte nahezu vor Stolz und meinte: "Wir sind auch am Tag danach noch alles sehr, sehr geflasht. Als wir am Abend auf unsere Anlage kamen, waren immer noch gut 50 Fans, die uns zurück begrüßten und die Jungs feierten. Einfach sensationell. Und das, was die Fans im Stadion veranstaltet haben, war grandios. Dafür habe ich gar keine Worte - einfach stark."





Sportlich gesehen, wäre vielleicht noch etwas mehr drin gewesen. Beim Stand von 0:2 bewahrte Essens Felix Wienand per Glanztat die RWE-Profis vor dem 1:2-Anschlusstreffer. "Wer weiß, was dann noch möglich gewesen wäre (lacht). Im Ernst: Wir waren schon am Maximum. RWE hat ganz klar verdient gewonnen. Sie hatten ja viele Chancen und viel Ballbesitz. Wir hatten das Herz, die Leidenschaft und einen tollen Torwart. Deshalb konnten wir das Ergebnis auch so klein halten", sagt Mühlbauer.

Diese positive Energie will Sterkrade 06/07 jetzt in die Bezirksliga-Saison mitnehmen. Mühlbauer: "Wir wollen Meister werden und in die Landesliga aufsteigen. Und, klar: Im Kreispokal haben wir auch einiges vor, um eventuell wieder im Niederrheinpokal solch ein Highlight wie bei Rot-Weiss Essen erleben zu dürfen."