Der Tabellenführer der Bezirksliga 5 Niederrhein, die SpVgg Sterkrade 06/07, ist auf Aufstiegskurs. Unter Trainer Lars Mühlbauer sind die Oberhausener aktuell acht Spiele in Folge ungeschlagen.

21 Spiele, 17 Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen: So lautet die Statistik der SpVgg Sterkrade 06/07 in der Bezirksliga 5 Niederrhein. Mit 52 Punkten und einem Torverhältnis von +43 stehen die Oberhausener an der Spitze der Tabelle. Dahinter lauert Rhenania Bottrop mit 52 Punkten. Sechs Punkte dahinter steht SC 20 Oberhausen auf Tabellenplatz drei.

Die starken Leistungen der laufenden Saison sorgen für Euphorie. "Die Stimmung ist hervorragend. Keiner hebt ab und alle sind auf dem Boden geblieben", sagt Cheftrainer Mühlbauer zur Gemütslage in der Mannschaft. Doch der 47-Jährige, welcher seit 2020 im Amt ist, bleibt realistisch: "Der Druck ist natürlich da. Wir haben sozusagen noch nichts erreicht, deswegen ist es wichtig jetzt ruhig zu bleiben und befreit und ohne Angst weiterzuspielen."

Das will Mühlbauer im nächsten Ligaspiel auch direkt umsetzen. Am 22. Spieltag empfängt Sterkrade den 15. RSV Praest (09.03., 15:30 Uhr). "Wir erwarten einen tiefstehenden Gegner. Es wird wichtig sein, in der Offensive gute Lösungen zu finden. Bei Heimspielen klappt das eigentlich immer ganz gut", sagt der Trainer zur kommenden Begegnung. Bei der Vorbereitung soll trotz des spielfreien Wochenendes "alles wie immer" laufen, so Mühlbauer.

Die Kaderplanung ist wie bei vielen Vereinen in dieser Phase der Saison im vollen Gange. Laut Übungsleiter Mühlbauer wird bei Sterkrade, trotz der aktuellen Tabellensituation, nicht zweigleisig geplant. "Der Kader für die nächste Saison steht schon fast. Es haben, bis auf wenige Ausnahmen, fast alle Spieler schon für die kommende Saison zugesagt. Wenn wir Neuzugänge holen, dann unabhängig von der Liga, in der wir nächste Saison spielen."

Zwei Neuzugänge sollen laut Mühlbauer tatsächlich schon in den Startlöchern stehen. Diese können aber zurzeit noch nicht bekanntgegeben werden, da betroffene Spieler noch Gespräche mit ihren aktuellen Vereinen führen müssen. Das Vertrauen in den aktuellen Kader ist also groß und der Sterkrader Trainer traut seiner Mannschaft auch zu, in der Landesliga zu bestehen.