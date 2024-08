Die 2. Runde im Niederrheinpokal steht. Brisanz verspricht ein Derby zwischen Hamborn und dem MSV.

Nun stehen die Paarungen der 2. Runde im Niederrheinpokal fest. Am Mittwoch wurde in der Sportschule Wedau gelost. Und es gibt unterklassige Vereine, die sich nun richtig freuen.

Denn „Losfee“ Nico Wessel, der gerade mit seiner Mannschaft (Hannoversche Werkstätten gGmbH) als Titelverteidiger an den 23. Deutschen Fußball-Meisterschaften der Werkstätten für behinderte Menschen in der Sportschule Wedau teilnimmt, zeigte ein gutes Händchen. Speziell beim Derby zwischen Hamborn 07 und dem MSV, sicher die Partie der 2. Runde. Auch DV Solingen (gegen den WSV) und Adler Union Frintrop (gegen RWO) freuen sich auf namhafte Gegner.

Sollte RWE sein Spiel in der 1. Runde gegen die SpVgg Sterkrade 06/07 gewinnen, wartet in Runde 2 der Oberligist Mülheimer FC 97. Ein Oberliga-Duell zweier Meisterschafts-Anwärter gibt es in Baumberg, wo die Sportfreunde auf die SpVg Schonnebeck treffen.

Hier die Paarungen der 2. Runde in der Übersicht

SF Baumberg (Oberliga) - 1. FC Bocholt (Regionalliga)

TVD Velbert (Oberliga) - Sieger Vogelheimer SV - KFC Uerdingen

Germania Ratingen (Oberliga) - SpVg Schonnebeck (Oberliga)

1. FC Monheim (Oberliga) - SV Sonsbeck (Oberliga)

Sieger RWE - SpVgg Sterkrade 06/07 gegen Mülheimer FC 97 (Oberliga) (gewinnt RWE, wird in Mülheim gespielt. Gewinnt Sterkrade, hat Sterkrade Heimrecht)

FC Büderich (Oberliga) - SC Union Nettetal (Oberliga)

1. FC Kleve (Oberliga) - ETB SW Essen (Oberliga)

Adler Union Frintrop (Landesliga) - Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga)

DV Solingen (Landesliga) - Wuppertaler SV (Regionalliga)

SF Hamborn 07 (Landesliga) - MSV Duisburg (Regionalliga)

SV Scherpenberg (Landesliga) - VfB Hilden (Oberliga)

VfL Jüchen-Garzweiler (Landesliga) - SSVg Velbert (Oberliga)

SC Kapellen-Erft (Landesliga) - VfB Homberg (Oberliga)

FC Kray (Landesliga) - SV Biemenhorst (Oberliga)

DJK Neuss-Gnadental (Bezirksliga) - TSV Meerbusch (Oberliga)

VfR Krefeld-Fischeln (Landesliga) - SC St. Tönis (Oberliga)

14 Uhr: Diese beiden Partien stehen noch aus

Dienstag, 27. August 2024, 19 Uhr

Rot-Weiss Essen - SpVgg Sterkrade 06/07

Mittwoch, 28. August 2024, 19:15 Uhr

Vogelheimer SV - KFC Uerdingen 05

14 Uhr: Die weiteren Termine in der Übersicht

2. Runde: 8. September 2024

Achtelfinale: 13. Oktober 2024

Viertelfinale: 17. November 2024

Halbfinale: 23. März 2025

Endspiel / Finaltag der Amateure: 24. Mai 2025