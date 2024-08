Der MSV Duisburg ist im Niederrheinpokal leicht und locker in die nächste Runde eingezogen. Das "leicht und locker" bezieht sich jedoch nur auf die zweite Hälfte des Spiels.

45 Minuten verteidigte Landesligist Blau-Weiß Dingden mit Mann und Maus sein Tor und brachte die Profis des MSV Duisburg zur Verzweiflung. Ausgerechnet Johannes Buers, Dingdens Nummer eins und ein eigefleischter MSV-Fan, entschärfte so einige dicke Dinger "seiner" Zebras.

Doch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war's dann passiert: der MSV ging mit 1:0 in Führung und auch in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel machte der Regionalliga-West-Tabellenführer, der in vier Spielen vier Siege einfuhr und noch kein Gegentor kassierte, kurzen Prozess. Das Endergebnis lautete: 9:0 für den Viert- über den Sechstligisten!

Und, trotzdem gebührt der Mannschaft des SV Blau-Weiß Dingden ein großes Lob - für 45 Minuten, die bärenstark waren.

Am Mittwoch, 22. August, wird schon die 2. Runde im Niederrheinpokal ausgelost, denn bereits Anfang September soll die über die Bühne gehen. Zwei Partien müssen dabei noch aus der 1. Runde ausgetragen werden.

Die Statistik zum Spiel Blau-Weiß Dingden: Buers - Haffke (80. Schneiders), Leyking, Görkes (62. Volmering), Tulgay - Hoffmann (70. Hahm), Gurny - Volmering, Bugla, Juch (56. Beckmann) - Salman MSV Duisburg: Kunz - Montag (58. Bitter), Fleckstein (66. Yavuz), Uzelac, Göckan - Michelbrink, Müller - Tugbenyo (50. Sussek), Hartwig (49. Symalla), Boutakhrit - Fakhro Schiedsrichter: Marten Kaufels Tore: 0:1 Boutakhrit (45. +1), 0:2 Bookjans (47.), 0:3 Uzelac (58.), 0:4 Sussek (61.), 0:5 Michelbrink (64.), 0:6 Sussek (70.), 0:7 Michelbrink (77.), 0:8 Symalla (78.), 0:9 Bookjans (86.) Zuschauer: 3000

Dienstag, 27. August 2024, 19 Uhr

Rot-Weiss Essen - SpVgg Sterkrade 06/07

Mittwoch, 28. August 2024, 19:15 Uhr

Vogelheimer SV - KFC Uerdingen 05

Die weiteren Termine in der Übersicht

2. Runde: 8. September 2024

Achtelfinale: 13. Oktober 2024

Viertelfinale: 17. November 2024

Halbfinale: 23. März 2025

Endspiel / Finaltag der Amateure: 24. Mai 2025

