Während sechs Teams noch die erste Runde im Niederrheinpokal austragen müssen, fielen am Mittwoch Tore ohne Ende. RWO traf am häufigsten - satte 13 Mal.

Während der MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und der KFC Uerdingen ihre Erstrunden-Partien im Niederrheinpokal noch austragen müssen, ist der Rest bereits fertig.

Und am Mittwoch fielen in drei Partien satte 30 Treffer. Am torhungrigsten zeigte sich dabei Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen. Gegen den Landesligisten 1. FC Viersen gab es ein 13:0. Cottrell Ezekwem (4), Moritz Stoppelkamp (3), Timur Kesim (2), Leon Kayser (2), Timo Böhm und Nico Klaß erzielten die RWO-Treffer.

Zwei Tore weniger erzielte der 1. FC Bocholt beim 11:0 gegen den Bezirksligisten Rheinland Hamborn. Cedric Euschen war mit drei Treffer bester Bocholter Torschütze.

Fast bescheiden kam da schon das 6:0 des Regionalligisten Wuppertaler SV beim Landesligisten DJK Sportfreunde 97/30 Lowick daher. Noel-Etienne Reck (2), Kevin Hagemann (2), Dilhan Demir und Oguzhan Kefkir trafen für den WSV.

Die erste Runde in der Übersicht

SC Velbert - SV Sonsbeck 0:2

Rhenania Bottrop - FC Kray 0:4

SV Straelen - SV Biemenhorst 1:11

DJK Sportfreunde Katernberg - 1. FC Monheim 1:3

VSF Amern - SC St. Tönis 1:2

FSV Vohwinkel - VfB 03 Hilden 1:3

SV Budberg - TVD Velbert 0:1

DJK Sparta Bilk - 1. FC Kleve 1:4

Mülheimer SV 07 - Sportfreunde Baumberg 0:8

FK Jugoslavija Wuppertal - SpVg Schonnebeck 0:3

FC Sterkrade 72 - FC Büderich 2:10

SGE Bedburg-Hau - SSVg Velbert 0:5

TuRU Düsseldor - SC Kapellen-Erft 3:4 n.E.

SG Essen-Schönebeck - VfL Jüchen-Garzweiler 1:2

Siegfried Materborn - TSV Meerbusch 0:8

SV Vorst - DJK Neuss-Gnadental 2:6

1. FC Mülheim - VfB Homberg 1:7

SV Wersten 04 - Mülheimer FC 97 2:6

SV Thomasstadt Kempen - Germania Ratingen 04/19 0:4

Sportfreunde Broekhuysen - DV Solingen 0:4

FC Taxi Duisburg - Sportfreunde Hamborn 07 1:3

Sportfreunde Neuwerk - Adler Union Frintrop 2:3 n.V.

VfR Krefeld-Fischeln - SSV Bergisch Born 2:1

FC Neukirchen-Vluyn - SV Scherpenberg 1:5

CfR Links Düsseldorf - -Union Nettetal 5:7 n.E.

TuS Wickrath - ETB Schwarz-Weiß Essen 1:5

DJK Rheinland Hamborn - 1. FC Bocholt 0:11

DJK Sportfreunde 97/30 Lowick - Wuppertaler SV 0:6

1. FC Viersen - Rot-Weiß Oberhausen 0:13

Dienstag, 20. August 2024, 19:30 Uhr

Blau-Weiß Dingden - MSV Duisburg

Dienstag, 27. August 2024, 19 Uhr

Rot-Weiss Essen - SpVgg Sterkrade 06/07

Mittwoch, 28. August 2024, 19:15 Uhr

Vogelheimer - KFC Uerdingen