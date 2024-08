Geht doch! Nach zwei Pleiten zu Saisonbeginn hat sich DJK Arminia Klosterhardt im Kreispokal neues Selbstvertrauen geholt.

0:1 beim VfB Bottrop und nun ein 1:5 gegen Blau-Weiß Mintard: Den Landesliga-Saisonstart 2024/2025 hatten sich die Spieler und Verantwortlichen der DJK Arminia Klosterhardt gänzlich anders vorgestellt. Ein klassischer Fehlstart.

Am Mittwochabend (28. August) ging es für Klosterhardt im Kreispokal Bottrop/Oberhausen zum VfB Bottrop, bevor am Samstag (31. August, 17 Uhr) der 1. FC Lintfort am Hans-Wagner-Weg gastiert.

Und, siehe da: Die Arminia hat sich das erste Erfolgserlebnis der noch jungen Saison abgeholt. Beim Liga-Rivalen aus Bottrop gewannen die Oberhausener nach einem 0:1-Rückstand noch mit 4:1. Seyit Ersoy (25.) brachte den VfB vor 250 Zuschauern in Führung, ehe Jan-Niklas Schröer (27.), Samuel Zegadlo (71., 90.+5) und Emre Onur (76.) das Spiel zugunsten des Landers-Team drehten.

Zum Matchwinner auf Klosterhardter Seite sollte ein letztjähriger VfB-Akteur avancieren - nämlich Samet Kanoglu. Der Offensivspieler kam erst in der 60. Minute ins Spiel und war am 2:1, 3:1 und 4:1 der DJK beteiligt.

Wichtig ist, dass wir aus den Fehlern lernen. Und ich glaube, dass das Kreispokal-Spiel beim VfB Bottrop gezeigt hat, dass wir gecheckt haben wie wir auftreten müssen Samet Kanoglu

"Man kann schon sagen, dass ich die Wende eingeleitet habe", sagte er mit einem Augenzwinkern gegenüber RevierSport. Kanoglu weiter: "Das war eine tolle Mannschaftsleistung. Die Jungs haben gesehen, dass man manchmal auch dreckig spielen kann. Es war zwar nur der Kreispokal, aber jeder weiß, dass jedes Erfolgserlebnis eine Mannschaft weiterbringt. Der erste Schritt ist nach den zwei Pleiten gemacht. Jetzt wollen wir in der Landesliga gegen den spielstarken 1. FC Lintfort nachlegen!"

Der 29-jährige Führungsspieler Kanoglu meinte weiter: "Wir haben eine sehr junge, die großes Potential besitzt. Wir haben in den ersten Spielen dumme Fehler begangen. Aber das passiert, wenn man unerfahren ist. Wichtig ist, dass wir aus den Fehlern lernen. Und ich glaube, dass das Kreispokal-Spiel beim VfB Bottrop gezeigt hat, dass wir gecheckt haben wie wir auftreten müssen."