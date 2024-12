Halle Velbert: "Schwarzer Tag" - SSVg Velbert bezieht nach Massenschlägerei Stellung

Bei der Hallenstadtmeisterschaft Velbert wurden die SSVg und der SC Velbert nach einer Massenschlägerei disqualifiziert. Die SSVg bezieht Stellung und kündigt Konsequenzen an.

Sowohl die SSVg Velbert als auch der SC Velbert wurden nach einer Massenschlägerei bei der Hallenstadtmeisterschaft in Velbert vom Turnier ausgeschlossen.

Nachdem sich der Oberligist auf dem Platz mit 2:1 durchgesetzt hatte, flogen die Fäuste. Spieler, Trainer, sogar Zuschauer waren beteiligt.

Die SSVg reagierte kurz darauf in den sozialen Medien, um sich "klar und unmissverständlich" zu den Geschehnissen zu äußern.

In der Stellungnahme äußerte der Verein sein Bedauern über die Vorfälle, distanzierte sich klar von Gewalt, akzeptierte den Ausschluss vom Turnier und kündigte eine interne Analyse an, damit sich solche Vorfälle nicht wiederholen.

Die Stellungnahme der SSVg Velbert im Wortlaut:

"Nach dem Schlusspfiff der Begegnung kam es zu einer unerfreulichen und absolut inakzeptablen Auseinandersetzung, die sich von den Spielern auf Zuschauer und unbeteiligte Personen ausweitete. Die Folge war eine handfeste Schlägerei, die nicht nur das Turnier, sondern auch den Fußball in unserer Stadt überschattet hat.

Wir bedauern zutiefst, dass unser Verein in ein solches Ereignis verwickelt wurde. Dieses Verhalten steht nicht im Einklang mit den Werten und Grundsätzen der SSVg Velbert 02. Gewalt – in welcher Form auch immer – hat im Fußball und in unserer Gesellschaft keinen Platz.

Der Veranstalter hat entschieden, sowohl uns als auch den SC Velbert für den Rest des Turniers zu disqualifizieren. Wir respektieren diese Entscheidung und sehen sie als notwendige Konsequenz, um ein Zeichen gegen Vorfälle dieser Art zu setzen.

Als SSVg Velbert 02 distanzieren wir uns entschieden von jeglicher Form von Gewalt, ob auf oder abseits des Spielfelds. Wir betrachten dieses Ereignis als schwarzen Tag, nicht nur für die Hallenstadtmeisterschaft, sondern auch für unseren Verein. Ein solches Verhalten gleich ob von Spielern, Ehrenamtlern oder Anhängern unseres Vereins ist zutiefst vereinsschädigend.

Um diesen Vorfall umfassend aufzuarbeiten, werden wir nun interne Gespräche führen, um die Geschehnisse zu analysieren. Wir werden Maßnahmen ergreifen, um die Vorfälle zu ahnden und derartige Vorfälle in Zukunft zu verhindern, und bieten unsere volle Unterstützung bei der Aufklärung der Ereignisse anbieten.

Die SSVg Velbert 02 steht für Fairness, Respekt und sportliches Miteinander. Wir werden alles daransetzen, das Vertrauen in unseren Verein und die Werte des Sports wiederherzustellen."