Halle Velbert: Massenschlägerei im Derby! SSVg und SC Velbert ausgeschlossen

Bei der Hallenstadtmeisterschaft in Velbert wurden die SSVg und der SC Velbert nach einer Schlägerei ausgeschlossen!

Drama am ersten Tag der Hallenstadtmeisterschaft Velbert! Sowohl Titelverteidiger SSVg Velbert als auch der SC Velbert wurden nach einer Schlägerei im Derby disqualifiziert!

Sportlich hatte sich der Oberligist mit 2:1 in der Halle durchgesetzt, doch im Anschluss flogen die Fäuste. Es kam zu einer Massenschlägerei, an der sich offenbar sogar Zuschauer beteiligten. Wie genau es dazu kam oder was der Auslöser dafür war, ist bislang unklar.

Nach Abpfiff erhielten jedenfalls Lirik Krasniqi, Arbnor Ejupi sowie ein Trainer auf Seiten der SSVg sowie Tolga Can Lafatan und Stanislao Apicella offiziell Rote Karten.

Bereits im Vorjahr war der TSV Neviges wegen Randalen für die diesjährige Ausgabe des Turniers disqualifiziert wurden.

"Das, was hier gerade abgegangen ist, ist in keiner Weise vertretbar und hat weder etwas mit Fußball noch etwas mit Sport zu tun", wird Fares Platte vom Stadtsportbund via fupa zitiert. "Wir wissen, dass Spiele hitzig sein können, schließlich haben wir hier nur Derbys. Sportlich kann man immer zeigen, wer der Herr im Haus ist. Wer aber mit Fäusten unterwegs ist, ist hier fehl am Platz. Wir stehen nicht für Gewalt im Sport."

Man habe einstimmig beschlossen, dass der SC Velbert und die SSVg Velbert disqualifiziert werden. Fares betonte im Anschluss noch, dass es "in keiner Weise" tolerierbar sei, dass Zuschauer auf den Platz laufen und die ganze Situation befeuern. Man habe Videos und werde dafür Sorgen, "dass diese Leute die Halle nicht mehr betreten. Das versprechen wir."

Nach Beratung wurde entschieden, dass das Turnier am Freitagabend fortgesetzt wird.

Halle Velbert: Gruppe B wird am 28. Dezember ausgespielt

Aufgrund der Disqualifikation der SSVg und des SC stand bereits vor dem Abschluss des Abends fest, dass die verbleibenden vier Teilnehmer der Gruppe A allesamt für die Zwischenrunde qualifiziert sind.

Die Sportfreunde Siegen, Stella Azzurra Velbert, SV Union Velbert sowie der FC Langenberg treffen somit am 29. Dezember auf die ersten Vier der Gruppe B. Hier treten am 28. Dezember BW Langenberg, FC Iraklis Neviges, TVD Velbert, Langenberger SV und Türkgücü Velbert aufeinander.

Die Endrunde findet am 30. Dezember statt.