Der SC Velbert hat einen neuen Trainer für die kommende Saison 2025/2026 gefunden. Nun ist die Verpflichtung von Christian Britscho auch offiziell.

RevierSport hatte es vor dem letzten März-Wochenende 2025 angekündigt: Christian Britscho wird auf Dennis Czayka, den es zum ETB Schwarz-Weiß Essen zieht, beim SC Velbert als Cheftrainer folgen.

Mittlerweile hat der Landesligist die Britscho-Verpflichtung offiziell bestätigt. "Nachdem wir uns kurzfristig und unvorbereitet um einen neuen Trainer für die erste Mannschaft bemühen mussten, kann man die Mission als bestanden und erfolgreich abgeschlossen betrachten. Damit ist uns ein waschechter Trainer-Coup gelungen", feiert Jörg Scalet, einer der sportlichen Verantwortlichen in Velbert, den Britscho-Deal.

Und auch der SC-Vorsitzende Dirk Graedtke kommt regelrecht ins Schwärmen, wenn er über A-Lizenzinhaber Britscho spricht: "Wir haben mit Christian einen Trainer gefunden, der zu 100 Prozent in das von uns definierte Anforderungsprofil passt. Er hat viele Jahre in einem Nachwuchsleistungszentrum hervorragende Arbeit geleistet und in den Seniorenstationen immer wieder gezeigt, wie man eine junge Mannschaft entwickelt. Neben dem sportlichen Erfolg mit zwei Regionalligaaufstiegen hat er an seinen Wirkungsstätten im sehr positiven Sinne seine Spuren hinterlassen."

Der 55-Jährige, der noch bis zum Saisonende die U19 des Wuppertaler SV betreuen wird, kann durchaus mit seiner Vita glänzen. Britscho, der von Beruf Polizist ist und als Jugendtrainer beim VfL Bochum sowie Leiter des DFB-Jugendstützpunkts in Herne aktiv war, hatte den U19-Posten in Wuppertal zum 11. Oktober 2023 übernommen. Bei den Bergischen hatte Britscho bereits zwischen Januar 2017 und Februar 2018 die Rolle des A-Jugendtrainers inne, ehe er zunächst interimsweise die erste Mannschaft übernahm. Die Zusammenarbeit hielt bis kurz nach dem Saisonstart 2018/2019, woraufhin Britscho zu Rot Weiss Ahlen wechselte.

Im Sommer 2020 landete er schließlich bei der SG Wattenscheid 09, wo er 2022 die Rückkehr in die Regionalliga West meisterte. Nach dem direkten Wiederabstieg misslang ihm in der Spielzeit 2023/2024 der Saisonstart in der Oberliga Westfalen. Ein Punkt aus den ersten sechs Spieltagen war zu wenig. Im September 2023 musste Britscho in Wattenscheid gehen und heuerte im Oktober 2023 dann in Wuppertal an. Mit Britscho als Trainer dürfte sich der SC Velbert, aktuell Tabellen-Neunter in der Landesliga, in Zukunft wohl auch eher Richtung oberes Drittel orientieren.