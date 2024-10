Die Kickers Offenbach sind noch der einzige Viertligist, der in der 2. Runde des DFB-Pokals vertreten ist. Der OFC will noch einmal eine Runde weiterkommen.

Am Dienstagabend (29. Oktober, 18 Uhr) wird der Bieberer Berg beben. Der heimische OFC empfängt vor einem vollen Haus Zweitligist Karlsruher SC.

Der KSC gehört zu den Spitzenmannschaften in der 2. Bundesliga. Die Kickers Offenbach liegen auf Rang drei der Regionalliga Südwest und träumen trotz der klaren Rollenverteilung von einer weiteren Pokal-Überraschung. "Ich bin in solchen Spielen immer sehr optimistisch. Wir freuen uns nicht nur, dass wir mitspielen dürfen, sondern wir wollen das Spiel gewinnen", sagte OFC-Trainer Christian Neidhart vor dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal am Dienstag.

Neidhart selbst weiß, wie es geht. 2021 ging es für den 56-Jährigen mit Rot-Weiss Essen - RWE schaltete Bielefeld, Düsseldorf und Leverkusen aus, bevor gegen Kiel Endstation war - bis ins Pokal-Viertelfinale. "Von daher weiß ich, dass man es auch als Regionalligist weit bringen kann", sagte er.

Stichwort Rot-Weiss Essen: Mit Ron Berlinski steht auch ein ehemaliger RWE-Profi im Kickers-Team. Der 30-jährige Stürmer erzielte in bisher 14 Liga-Einsätzen sieben Tore und hofft natürlich ebenfalls auf ein Weiterkommen im DFB-Pokal.

Im Pokal habe ich immer die Erfahrung gemacht: Solange die Null steht und du ein bisschen Match-Glück hast, wird das Spiel offener. Ich erhoffe mir einen Pokal-Fight Christian Neidhart

Rund 17.000 Fans werden den Regionalligisten, der in der ersten Runde den 1. FC Magdeburg ausgeschaltet hatte, unterstützen. "Das Kribbeln ist groß, die Vorfreude auch. Es ist schön, dass wir den Bieberer Berg endlich mal ausverkauft sehen. Ich glaube, die Fans werden ein Gespür dafür haben, dass der Berg morgen brodelt und es eine fantastische Kulisse wird."

Neidhart weiß allerdings um die Außenseiterrolle seiner Mannschaft. "Der KSC ist eine eingespielte Top-Mannschaft in der 2. Liga. Das wird eine ganz schwere Aufgabe", prophezeite Neidhart. Kampflos geschlagen geben werden sich die Hessen jedoch nicht. "Im Pokal habe ich immer die Erfahrung gemacht: Solange die Null steht und du ein bisschen Match-Glück hast, wird das Spiel offener. Ich erhoffe mir einen Pokal-Fight", sagte Neidhart.