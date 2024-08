Das ist doch mal ein Einstand: In seinem ersten Pflichtspiel für Werder Bremen seit der Rückkehr hat Keke Topp gleich mal ein Ausrufezeichen gesetzt. 3:1 gegen Energie Cottbus.

Keke Topp ist bei Werder Bremen angekommen und wie: Auf eine starke Vorbereitung hat der Zugang vom FC Schalke 04 eine Gala im DFB-Pokal folgen lassen. Topp erzielte beim 3:1-Sieg gegen Energie Cottbus alle drei Bremer Tore.

Werder hatte von Beginn an mehr vom Spiel und hätte auch schon deutlich früher, als in der 32. Minute, mit 1:0 führen müssen. Dann aber war es Keke Topp, der von einem Stellungsfehler von Tim Campulka profitierte. Am zuvor starken Cottbuser Keeper Elias Bethke vorbei schweißte der ehemalige Schalker den Ball in den Winkel.

Fünf Minuten später war es dann wieder Topp, der von einem Campulka-Fehler profitierte. Der Bremer setzte seinen Gegenspieler unter Druck, worauf dieser den Ball verlor und Topp allein auf Bethke zustürzte. Souverän setzte er dann Ball ins linke Eck - 2:0 für Werder.

Und Topp hatte immernoch nicht genug. In der 55. Minute legte Marvin Ducksch quer und fand in der Mitte Topp, der da stand, wo ein Stürmer stehen muss. Kurz nach seinem dritten Treffer hatte er Feierabend. In der 60. Minute verließ er das Feld für den Ex-Dortmunder Justin Njinmah.

Womit wir beim Thema wären. Njinmah, der in der vergangenen Saison noch mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und in Bremen langfristig verlängert hat, kam nach seinem Infekt vom Saisonende zuletzt noch nicht richtig in Tritt.

"Man merkt, dass hinter Justin eine lange Ausfallzeit liegt. Er ist noch nicht so locker und gelöst wie im Vorjahr. Das nimmt auch er so wahr", sagte Werder-Sportchef Peter Niemeyer Anfang August gegenüber "Bild". Auch seine Fitnesswerte seien noch nicht auf dem Niveau gewesen, dass Njinmah vor dem Infekt hatte.

Und wie es scheint, wird Topp seinem Konkurrenten erstmal keinen Raum bieten. Denn mit dieser Gala hat sich der ehemalige Schalker für den Bundesliga-Start beim FC Augsburg am Samstag, 24. August, 15:30 Uhr, in die Pole-Position gebracht. Sein PLatz in der Startelf dürfte erst einmal gebucht sein.