Der FC Schalke 04 hat die erste Runde im DFB-Pokal überstanden. Der Zweitligist siegte beim Oberligisten VfR Aalen.

Nach dem deutlichen Sieg über Eintracht Braunschweig und der bitteren Pleite beim 1. FC Nürnberg ging es für den FC Schalke 04 im DFB-Pokal nach Baden-Württemberg zum VfR Aalen - eine erfolgreiche Reise.

Zweitligist Schalke 04 hat ohne viel Glanz die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht - und davon profitiert, dass der Wettbewerb noch ein Stück Fußball-Vergangenheit bietet.

Beim Fünftligisten VfR Aalen gewann Königsblau mit 2:0 (1:0), in der ersten Hälfte half dabei die Abwesenheit des Video-Assistenten enorm: Einen möglichen Handelfmeter bekamen die Aalener nicht (13.), wenig später erzielte Kenan Karaman (31.) die Schalker Führung aus Abseitsposition.

Den in der Liga längst üblichen VAR gibt es im DFB-Pokal erst ab dem Achtelfinale. Und so gab das Gespann um Schiedsrichter Felix Brych, für den es am Samstag das Comeback nach einem Kreuzbandriss im vergangenen Winter war, den Kopfball-Treffer durch Karaman. Später erhöhte Tobias Mohr (68.), zudem traf Karaman die Latte (82.). Für die Schalker wohlmöglich ein gutes Omen: Die Pokal-Saison 2010/11 begann für die Gelsenkirchener ebenfalls mit einem Sieg in Aalen, am Ende stand der bislang letzte Triumph des Klubs in diesem Wettbewerb.





Schalke lieferte einen weitgehend kontrollierten Auftritt ab, wusste spielerisch aber kaum an die gefälligen Zweitliga-Auftritte gegen Eintracht Braunschweig (5:1) und beim 1. FC Nürnberg (1:3) anzuknüpfen. Die Aalener, in der vergangenen Saison aus der Regionalliga Südwest in die Oberliga Baden-Württemberg abgestiegen, forderten mehrfach Elfmeter, besonders vehement in der 13. Minute: Eine Hereingabe von Benjamin Kindsvater landete am Arm des Schalker Neuzugangs Felipe Sanchez.

Im Tor der Gäste gab Ron-Thorben Hoffmann sein Pflichtspieldebüt für den neuen Klub. Er war ursprünglich als Nummer eins aus Braunschweig verpflichtet worden, Trainer Karel Geraerts gab dann jedoch überraschend Justin Heekeren den Vorzug.

Die Statistik zum Spiel

VfR Aalen: Wick - Schaupp (72. Döringer), Dembélé, Odabas - Maier, Rapp (46. Fofanah), Campagna, Szabo (77. Schlotterbeck) - Torres (82. Tabatabai), Kienle (72. Sauerborn), Kindsvater

FC Schalke 04: R.-T. Hoffmann - Bulut, Wasinski, Sánchez, Murkin - Schallenberg, Bachmann - Aydin, Mohr (72. Donkor) - Sylla, Karaman

Schiedsrichter: Dr. Felix Brych (München)

Tore: 0:1 Karaman (31.), 0:2 Mohr (68.)

Gelbe Karten: Campagna (1), Szabo (1), Torres (1) / Bachmann (1)

Zuschauer: 14500 (ausverkauft)