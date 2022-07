Schalke: So ist die Lage bei Pokalgegner Bremer SV

Der FC Schalke 04 gastiert in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Bremer SV. Alle Infos zum Gegner von S04.

Eine Woche vor dem Start der Bundesliga steht für den FC Schalke 04 das erste Pflichtspiel der Saison 2022/23 an. Im DFB-Pokal gastieren die Königsblauen beim Bremer SV (Sonntag, 13 Uhr). Die Partie gegen den Nord-Regionalligisten wird in Oldenburg ausgetragen. Wir haben uns den Schalker Gegner genauer angeschaut.

Reaktionen

Großer Jubel brach beim Bremer SV aus, als den Hansestädtern bei der DFB-Pokalauslosung Ende Mai der FC Schalke 04 zugeteilt wurde. Etwa für Jannis Niestädt ist es eine ganz besondere Partie, immerhin ist der Innenverteidiger bekennender S04-Fan. "Für mich persönlich ist es das absolute Traumlos", freute er sich in einem Interview bei fussball.de. Doch so geht es nicht jedem beim BSV. Kapitän Alexander Arnhold verriet nach der Auslosung, dass er keinen Schalker Profi kenne - auch nicht Simon Terodde. "Ich kann aber versichern, dass jeder andere Spieler bei uns Simon Terodde kennt", sagte Bremens Sportlicher Leiter Ralf Voigt daraufhin der WAZ.





Pokal-Historie

DFB-Pokal gegen einen großen Namen - das ist für den BSV nichts Neues. Die Bremer waren in diesem Jahrtausend bisher vier Mal in der ersten Runde vertreten und scheiterten immer. Knapp war es nur einmal. 2014 gab es ein 0:1 gegen Eintracht Braunschweig. Im letzten Jahr erwischten die Hansestädter mit dem FC Bayern das sportlich gesehen wohl undankbarste Los überhaupt. Sie gingen mit 0:12 unter. 2016 gab es ein 0:7 gegen den SV Darmstadt, 2015 ein 0:3 gegen Eintracht Frankfurt.

Sportliche Lage

Als die erste Runde gelost wurde, spielte der Nordklub noch in der Oberliga, inzwischen darf er sich Regionalligist nennen. Der BSV marschierte in der Vorsaison ungeschlagen zur Meisterschaft in der Bremenliga und schaffte in der Aufstiegsrunde den Sprung in die Regionalliga Nord - nach zahlreichen missglückten Versuchen in den letzten Jahren.

Genau wie für Schalke ist das Duell am Sonntag das erste Pflichtspiel nach dem Aufstieg. Die Saison in der Nord-Staffel beginnt später als im Westen - für den BSV mit einem Gastspiel beim SC Weiche Flensburg am 6. August. In der Vorbereitung hat das Team bislang alle Partien gewonnen, zuletzt mit 4:1 gegen die U21 des FC Utrecht.

Kader

Die Bremen haben einen mäßigen Umbruch hinter sich. Sieben Spieler haben den Verein verlassen, acht sind neu hinzugekommen, der älteste von ihnen ist 25 Jahre. Weiterhin dabei sind die Top-Torjäger der Vorsaison - Lamine Diop (24 Treffer in 27 Einsätzen) und Sebastian Kurkiewicz (27/41). Auch Kapitän Arnhold und Schalke-Fan Niestädt spielen weiter für den BSV.

Erfahrung in höheren Ligen ist im Kader kaum vorhanden. Atsushi Waki bestritt einst 14 Spiele in der zweiten lettischen Liga, ansonsten kommen alle Spieler zusammen auf 112 Viertliga-Einsätze. Die meisten davon hat Mats Kaiser (43) in der Regionalliga Nord gesammelt. Im DFB-Pokal bringt es das gesamte Aufgebot auf 22 Partien, Schalkes Profis waren 159-mal in dem Wettbewerb unterwegs.

Trainer

Nach dem Aufstieg übernahm Torsten Gütschow und folgte auf Meistertrainer Benjamin Eta. Der 59-Jährige feierte als Spieler zweimal die DDR-Meisterschaft, spielte unter anderem für Dynamo Dresden, Hannover 96 und Galatasaray Istanbul. Als Coach war er zuletzt bis 2019 bei Budissa Bautzen aktiv.