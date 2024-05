Der FC Schalke 04 hat es geschafft: Zwei Spieltage vor dem Saisonende machten die Gelsenkirchener durch einen 4:0-Sieg auf St. Pauli gegen den VfL Osnabrück den Klassenerhalt klar.

Große Erleichterung beim FC Schalke 04: Der Kultklub aus dem Ruhrgebiet hat zwei Spieltage vor dem Saisonende den Klassenverbleib in der 2. Bundesliga perfekt gemacht.

Schalke spielt eine enttäuschende Saison, konnte sich aber zuletzt stabilisieren und zeigte auch im Geisterspiel auf St. Pauli gegen den VfL Osnabrück eine gute Leistung. Schalke siegte mit 4:0 und schoss Osnabrück auch zurück in die 3. Liga.

"Es war ein spezielles Spiel. Ohne die Fans war es sehr merkwürdig. Aber meine Spieler waren von der ersten Sekunde an voll da, das hat in diesem Spiel den Unterschied gemacht", lobte Karel Geraerts.

Der S04-Trainer sagte weiter: "In der zweiten Halbzeit war die Marschroute klar: Wir wollten auf das dritte Tor gehen. Die letzten Wochen waren sehr intensiv. Alle – Mannschaft und Staff – haben einen sehr guten Job gemacht. Wir haben ein schönes Spiel gegen Rostock vor uns, die Saison ist noch nicht beendet. Wir wollen auch die kommenden Partien gewinnen."





Gegenüber "Sky" sprach der Belgier auch über seine Zukunft auf Schalke. Schließlich hält sich das Gerücht, das Geraerts zurück nach Belgien geht und den Club Brügge übernimmt, sehr hartnäckig. Geraerts: "Ich habe hier einen Vertrag und es macht mir sehr viel Spaß auf Schalke. Schalke hat riesiges Potential. Wir müssen jetzt darüber reden wie wir uns die Zukunft vorstellen."

Ähnlich sieht es Marc Wilmots. Der Sportdirektor der Schalker sagte gegenüber "Sky": "Wir müssen mit dem Trainer und allen Beteiligten an den Tisch gehen. Was machen wir? Welche Spieler holen wir, welches Spielsystem wollen wir spielen? Wir müssen diese Fragen beantworten, ein Projekt vorstellen und da auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Wir werden uns alle an einen Tisch setzen und diskutieren."

Nun, nach dem perfekten Klassenerhalt, hat die Zeit für die Planungen 2024/2025 auf die Schalke endgültig begonnen.