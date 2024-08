Der FC Bayern München spielt Champions-League auf Schalke. Für den gebürtigen Gelsenkirchener und ehemaligen Schalker Manuel Neuer ein ganz spezielles Erlebnis.

Auf Schalke wurde Manuel Neuer zum Champions-League-Spieler. Und übrigens auch zum Torwart der Deutschen Nationalmannschaft, was viele inzwischen vergessen haben.

Nun wird der gebürtige Gelsenkirchener im Spätherbst seiner Karriere gegen Schachtar Donezk nochmals ein Champions-League-Spiel in seiner Heimatstadt bestreiten. Selbst für den 38-jährigen früheren Welttorwart, der in seiner Karriere alles gewonnen hat, was es als Fußballspieler zu gewinnen gibt, ein besonderer Moment.

Denn in der Schalker Arena begann seine internationale Karriere. 22 seiner inzwischen unglaublichen 140 Einsätze in der Königsklasse hat Neuer für seinen Stammverein bestritten. Am 18.9.2007 begann auf Schalke als Torwart des S04 mit einem 0:1 gegen den FC Valencia seine lange Champions-League-Reise.

2011 folgte dann nach dem Gewinn des DFB-Pokals der Wechsel zum FC Bayern München. Er brachte den Schalkern immerhin die damals stattliche Ablösesumme von 30 Millionen Euro ein. Aber eben auch einen Stich ins stolze Schalker Herz. Denn Neuer war nicht nur ein königsblaues Eigengewächs.

Er war eine Zeit lang Bestandteil der Schalker Ultraszene. Noch 2007 nach dem Rückspiel beim FC Valencia holte er seine Kumpels nach der Rückreise vom Flughafen ab. Den Wechsel, sei er sportlich auch noch so sinnvoll gewesen, haben ihm viele Schalke-Fans auch deshalb nie verziehen. Auch, wenn die Proteste gegen diesen Wechsel mit den Jahren weniger geworden sind.

Nun also die Rückkehr. "Das Spiel wird in Gelsenkirchen stattfinden, das ist für mich natürlich ein Heimspiel und sehr besonders", sagte Neuer nach der Auslosung auf der Homepage des FC Bayern München. "Mit Donezk haben wir ein Team, das schon jahrelang in der Champions League dabei ist."

Neben Donezk spielt der FCB in der neu gestalteten Ligaphase der Champions League gegen Paris Saint-Germain, den FC Barcelona, Benfica Lissabon, Dinamo Zagreb, Feyenoord Rotterdam, Slovan Bratislava und Aston Villa. „Es werden sehr spannende Spiele gegen extrem gute Gegner. Wir gehen aber selbstbewusst in die neue Ligaphase, um uns direkt zu qualifizieren. Gerade bei den Spielen gegen die Teams aus Topf eins wollen wir zeigen, wo wir stehen und gewinnen. Barcelona und PSG sind gut in die Saison gestartet. Es gibt ein Wiedersehen mit Hansi Flick und seinem Trainerteam, darauf freuen wir uns, besonders auch auswärts in Barcelona", meinte Neuer.

Neben Neuer kehren auch Leroy Sané und - Stand Freitagmorgen - auch Leon Goretzka mit dem FC Bayern München an ihre ehemalige Wirkungsstätte in Gelsenkirchen zurück.