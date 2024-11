Es war Mitte Oktober 2024, als Mike Wunderlich von seinem Traineramt zurücktrat. Nun, gut einen Monat später, hat der Klub seinen Nachfolger gefunden.

Kevin Kruth übernimmt beim SV Bergisch Gladbach 09 am 1. Januar 2025 das Traineramt. Der ehemalige Regionalliga-West-Vertreter spielt eine enttäuschende Saison und belegt in der Mittelrheinliga den vorletzten Tabellenplatz. Das rettende Ufer ist aber lediglich zwei Zähler entfernt.

Zuvor war Mike Wunderlich am 15. Oktober von seinem Traineramt zurückgetreten - RevierSport berichtete. Der ehemalige Stürmer Kruth unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Nach dem letzten Spiel der Hinrunde endet verabredungsgemäß das Engagement von Coach Lukas Sinkiewicz, der nach dem Rücktritt von Wunderlich im Oktober kurzfristig eingesprungen war und nur für diesen Zeitraum zur Verfügung stand.

Zuletzt trainierte Kruth Borussia Freialdenhoven. Dem neuen Coach steht als Co-Trainer ein bekannter Nullneuner zur Seite. Andy Habl, der seit vielen Jahren in der Verteidigung des SV 09 spielt, hängt seine Fußball-Schuhe etwas früher als geplant an den Nagel und assistiert künftig dem neuen Mann an der Seitenlinie. "Mit Kevin Kruth haben wir einen jungen und ambitionierten Trainer für uns gewinnen können, der die Mittelrheinliga gut kennt und schon über einen großen Erfahrungsschatz verfügt", freut sich Sportdirektor Christian Schlösser auf die Zusammenarbeit. "Kevin und ich waren sportlich und menschlich schnell auf einer Wellenlänge und ich bin mir sicher, dass wir mit ihm den Turnaround schaffen werden."

Kruth sagte: "Ich freue mich riesig auf den Verein und die Mannschaft, von deren Qualität ich überzeugt bin. Der SV Bergisch Gladbach 09 ist ein ambitionierter Mittelrheinligist und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass das Team wieder in die Tabellenregionen kommt, wo es hingehört. Jetzt drücke ich den Jungs und Lukas Sinkiewicz ganz fest die Daumen für die letzten beiden Spiele bis zur Winterpause." Der 39-Jährige ist Inhaber der B-Lizenz und coachte vier Jahre lang erfolgreich Borussia Freialdenhoven in der Mittelrheinliga und führte das Team stets in die obere Tabellenhälfte. Im November 2023 beendete er dort sein Engagement, da der Verein seinerzeit den Rückzug aus der Mittelrheinliga erklärte.